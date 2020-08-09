#أرامكو تحقق أرباحا قدرها 24.62 مليار ريال في الربع الثاني 2020

الشركة أعلنت النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30- 06- 2020

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30- 06- 2020 (ستة أشهر) حيث بلغ صافي الدخل لأرامكو السعودية 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة بـ 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2019.

ووفق بيان على موقع "تداول": يعكس ذلك بشكل أساس انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذك جزئيًا الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

وبلغ صافي الدخل 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة بـ 62.48 مليار ريال سعودي (16.66 مليار دولار أمريكي) للربع الأول من العام ذاته، ويعكس ذلك في المقام الأول تأثير انخفاض أسعار النفط الخام.. وقابل ذلك جزئيًا انخفاضٌ في ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة، وعدم وجود خسائر إعادة تقييم المخزون التي أثرت في نتائج الربع الأول من عام 2020.

كما بلغ صافي الدخل 87.10 مليار ريال سعودي (23.23 مليار دولار أمريكي) للنصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ 175.87 مليار ريال سعودي (46.90 مليار دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2019. وأَثَّر انخفاض الأسعار، وخسائر إعادة تقييم المخزون، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات على صافي الدخل في عام 2020، وقابل ذلك بشكل جزئي انخفاض في ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.