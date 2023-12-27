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العجمي والشيباني يحققان المركز الأول في جل الصفر والشعل بمهرجان الإبل

خلال عرض 30 فردية أمام لجان التحكيم.. تضمّنت 17 بالإيجار المستحدث

حقق علوش بن ضيدان العجمي؛ المركز الأول في فردي جل الصفر، فيما حقق المركز الأول في فردي جل الشعل حنس مفرس الشيباني؛ خلال عرض 30 فردية أمام لجان التحكيم أمس، تضمّنت 17 فردية بنظام الإيجار المستحدث في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

وجاء في المراكز الثاني والثالث والرابع في فردي جل الصفر، الكويتي دبوس مبارك الدبوس؛ وحلّ في المركز الخامس حمد عوضة المري.

وحصل في فردي جل الشعل على المركز الثاني والثالث والخامس الكويتي دبوس مبارك الدبوس؛ فيما حقق المركز الرابع حمد عوضة المري؛ ليشتد التنافس بينهما على انتزاع الشداد، وهي الجائزة المستحدثة في هذه النسخة من المهرجان.

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العجمي والشيباني يحققان المركز الأول في جل الصفر والشعل بمهرجان الإبل
سبق

حقق علوش بن ضيدان العجمي؛ المركز الأول في فردي جل الصفر، فيما حقق المركز الأول في فردي جل الشعل حنس مفرس الشيباني؛ خلال عرض 30 فردية أمام لجان التحكيم أمس، تضمّنت 17 فردية بنظام الإيجار المستحدث في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

وجاء في المراكز الثاني والثالث والرابع في فردي جل الصفر، الكويتي دبوس مبارك الدبوس؛ وحلّ في المركز الخامس حمد عوضة المري.

وحصل في فردي جل الشعل على المركز الثاني والثالث والخامس الكويتي دبوس مبارك الدبوس؛ فيما حقق المركز الرابع حمد عوضة المري؛ ليشتد التنافس بينهما على انتزاع الشداد، وهي الجائزة المستحدثة في هذه النسخة من المهرجان.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
01:51 PM

العجمي والشيباني يحققان المركز الأول في جل الصفر والشعل بمهرجان الإبل

خلال عرض 30 فردية أمام لجان التحكيم.. تضمّنت 17 بالإيجار المستحدث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق علوش بن ضيدان العجمي؛ المركز الأول في فردي جل الصفر، فيما حقق المركز الأول في فردي جل الشعل حنس مفرس الشيباني؛ خلال عرض 30 فردية أمام لجان التحكيم أمس، تضمّنت 17 فردية بنظام الإيجار المستحدث في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

وجاء في المراكز الثاني والثالث والرابع في فردي جل الصفر، الكويتي دبوس مبارك الدبوس؛ وحلّ في المركز الخامس حمد عوضة المري.

وحصل في فردي جل الشعل على المركز الثاني والثالث والخامس الكويتي دبوس مبارك الدبوس؛ فيما حقق المركز الرابع حمد عوضة المري؛ ليشتد التنافس بينهما على انتزاع الشداد، وهي الجائزة المستحدثة في هذه النسخة من المهرجان.

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