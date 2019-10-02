النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة حقوق الإنسان": نتابع واقعة الطفل المعنّف

قالت: رصدناها وستُتخذ الإجراءات وفق الأنظمة

أكّدت هيئة حقوق الإنسان، متابعتها واقعة الطفل المعنّف الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل المعنّف.. وقالت: تتابع الهيئة مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام #حماية_الطفل ونظام #الحماية_من_الإيذاء.

وكان في وقت سابق قد أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : ‏نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع ⁦‪@mlsd_1919⁩

‏أو الاتصال على 1919.

وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة حقوق الإنسان": نتابع واقعة الطفل المعنّف
سبق

أكّدت هيئة حقوق الإنسان، متابعتها واقعة الطفل المعنّف الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل المعنّف.. وقالت: تتابع الهيئة مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام #حماية_الطفل ونظام #الحماية_من_الإيذاء.

وكان في وقت سابق قد أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : ‏نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع ⁦‪@mlsd_1919⁩

‏أو الاتصال على 1919.

وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:47 AM

"هيئة حقوق الإنسان": نتابع واقعة الطفل المعنّف

قالت: رصدناها وستُتخذ الإجراءات وفق الأنظمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,770

أكّدت هيئة حقوق الإنسان، متابعتها واقعة الطفل المعنّف الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل المعنّف.. وقالت: تتابع الهيئة مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام #حماية_الطفل ونظام #الحماية_من_الإيذاء.

وكان في وقت سابق قد أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : ‏نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع ⁦‪@mlsd_1919⁩

‏أو الاتصال على 1919.

وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,458
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,397
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,431
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,061

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة