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"ماركا": تشيلسي سيواجه مأزقًا حين يلتقي "الهلال" و"جارديم"يعد بالمفاجأة

قالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الهلال سيمثل تحدياً كبيراً أمام تشيلسي حين يلتقيان في مباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية.

وقالت الصحيفة إن ما فعله الهلال بالجزيرة الإماراتي سيكون تهديد جدّي للفريق الإنجليزي الشهير حيث قالت إن الفريق السعودي عبارة عن ماكينة أهداف لا تهدأ.

وقالت الصحيفة إن الفوز بستة أهداف لهدف هو الفوز الأكبر في تاريخ البطولة وأن الفريق الهلالي يملك في صفوفه كوكبة من النجوم.

وتحدثت الصحيفة عن أن هجوم الهلاليين مرصّع بالنجوم مثل إيغالو وموسى ماريجا وأندريه كاريلو وميشيل وسالم الدوسري وماتيوس بيريرا.

كما تحدثت الصحيفة عن المدرب البرتغالي جارديم التي قالت عنه أنه كتب التاريخ سابقاً مع موناكو وأنه يثق في قدرة فريقه السعودي على إحداث المفاجأة.

الهلال تشيلسي كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ماركا": تشيلسي سيواجه مأزقًا حين يلتقي "الهلال" و"جارديم"يعد بالمفاجأة
سبق

قالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الهلال سيمثل تحدياً كبيراً أمام تشيلسي حين يلتقيان في مباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية.

وقالت الصحيفة إن ما فعله الهلال بالجزيرة الإماراتي سيكون تهديد جدّي للفريق الإنجليزي الشهير حيث قالت إن الفريق السعودي عبارة عن ماكينة أهداف لا تهدأ.

وقالت الصحيفة إن الفوز بستة أهداف لهدف هو الفوز الأكبر في تاريخ البطولة وأن الفريق الهلالي يملك في صفوفه كوكبة من النجوم.

وتحدثت الصحيفة عن أن هجوم الهلاليين مرصّع بالنجوم مثل إيغالو وموسى ماريجا وأندريه كاريلو وميشيل وسالم الدوسري وماتيوس بيريرا.

كما تحدثت الصحيفة عن المدرب البرتغالي جارديم التي قالت عنه أنه كتب التاريخ سابقاً مع موناكو وأنه يثق في قدرة فريقه السعودي على إحداث المفاجأة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
10:30 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:50 AM

"ماركا": تشيلسي سيواجه مأزقًا حين يلتقي "الهلال" و"جارديم"يعد بالمفاجأة

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محمد السيّد - الرياض
9
7,464

قالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الهلال سيمثل تحدياً كبيراً أمام تشيلسي حين يلتقيان في مباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية.

وقالت الصحيفة إن ما فعله الهلال بالجزيرة الإماراتي سيكون تهديد جدّي للفريق الإنجليزي الشهير حيث قالت إن الفريق السعودي عبارة عن ماكينة أهداف لا تهدأ.

وقالت الصحيفة إن الفوز بستة أهداف لهدف هو الفوز الأكبر في تاريخ البطولة وأن الفريق الهلالي يملك في صفوفه كوكبة من النجوم.

وتحدثت الصحيفة عن أن هجوم الهلاليين مرصّع بالنجوم مثل إيغالو وموسى ماريجا وأندريه كاريلو وميشيل وسالم الدوسري وماتيوس بيريرا.

كما تحدثت الصحيفة عن المدرب البرتغالي جارديم التي قالت عنه أنه كتب التاريخ سابقاً مع موناكو وأنه يثق في قدرة فريقه السعودي على إحداث المفاجأة.

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