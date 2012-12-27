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الماطرة الـ6 مستمرة.. الحصيني: هطولاتها غزيرة بهذه المناطق

قال: تؤثر على أجزاء من مكة والمدينة وحائل والقصيم والشمالية والجوف

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن شاء الله، استمرار الحالة المطرية "6" للعام 1442هـ اليوم الأحد 12/ 5/ 1442هـ حتى الاثنين، على أجزاء من: (مكة، والمدينة، وحائل، والقصيم، والشمالية، والجوف، والوشم، وسدير، والمحمل، والشرقية، والصمان).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة وغزيرة على أجزاء بين مكة والمدينة وشرقهما.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الماطرة الـ6 مستمرة.. الحصيني: هطولاتها غزيرة بهذه المناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن شاء الله، استمرار الحالة المطرية "6" للعام 1442هـ اليوم الأحد 12/ 5/ 1442هـ حتى الاثنين، على أجزاء من: (مكة، والمدينة، وحائل، والقصيم، والشمالية، والجوف، والوشم، وسدير، والمحمل، والشرقية، والصمان).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة وغزيرة على أجزاء بين مكة والمدينة وشرقهما.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
12:37 PM

الماطرة الـ6 مستمرة.. الحصيني: هطولاتها غزيرة بهذه المناطق

قال: تؤثر على أجزاء من مكة والمدينة وحائل والقصيم والشمالية والجوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,208

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن شاء الله، استمرار الحالة المطرية "6" للعام 1442هـ اليوم الأحد 12/ 5/ 1442هـ حتى الاثنين، على أجزاء من: (مكة، والمدينة، وحائل، والقصيم، والشمالية، والجوف، والوشم، وسدير، والمحمل، والشرقية، والصمان).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة وغزيرة على أجزاء بين مكة والمدينة وشرقهما.

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