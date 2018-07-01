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شعراء العرضة ينعون "علي نامش" ونشطاء يتداولون أشعاره

توفي صباح أمس بحادث سير في بيشة

نعى العديد من شعراء العرضة الجنوبية الشاعر علي بن نامش القشيري الشهري بعد أن توفي إثر حادث مروري صباح أمس بمحافظة بيشة أثناء حضوره للاحتفال بزفاف ابن شقيقته، فيما صلي عليه بعد صلاة العصر في مسجد إمام الدعوة ويتقبل العزاء في مسقط رأسه بالنماص.

وكان نشطاء تويتر "قد تداولوا على نطاق واسع أبياتًا جميلة وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وجاء من بين الأبيات المتداولة ما كتبه الفقيد عبر حسابه الشخصي عبر تويتر حيث قال :
يا قابل التوبه وستار العيوب
‏عفوك شمل حتى الذين أسرفوا
‏يارب انا ماني خلي من الذنوب
‏اسالك الغفران وارجوك العفو

ويقول في تغريدة أخرى عدة أبيات:
لي متى واحنا انتباهى وانتفاخر
‏في حياةٍ كل بوها للزوالي
‏راح منا عام واقبل عامٍ آخر
‏يالله اغفر ذنبنا باول وتالي

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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شعراء العرضة ينعون "علي نامش" ونشطاء يتداولون أشعاره
سبق

نعى العديد من شعراء العرضة الجنوبية الشاعر علي بن نامش القشيري الشهري بعد أن توفي إثر حادث مروري صباح أمس بمحافظة بيشة أثناء حضوره للاحتفال بزفاف ابن شقيقته، فيما صلي عليه بعد صلاة العصر في مسجد إمام الدعوة ويتقبل العزاء في مسقط رأسه بالنماص.

وكان نشطاء تويتر "قد تداولوا على نطاق واسع أبياتًا جميلة وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وجاء من بين الأبيات المتداولة ما كتبه الفقيد عبر حسابه الشخصي عبر تويتر حيث قال :
يا قابل التوبه وستار العيوب
‏عفوك شمل حتى الذين أسرفوا
‏يارب انا ماني خلي من الذنوب
‏اسالك الغفران وارجوك العفو

ويقول في تغريدة أخرى عدة أبيات:
لي متى واحنا انتباهى وانتفاخر
‏في حياةٍ كل بوها للزوالي
‏راح منا عام واقبل عامٍ آخر
‏يالله اغفر ذنبنا باول وتالي

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:26 AM

شعراء العرضة ينعون "علي نامش" ونشطاء يتداولون أشعاره

توفي صباح أمس بحادث سير في بيشة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
9
7,846

نعى العديد من شعراء العرضة الجنوبية الشاعر علي بن نامش القشيري الشهري بعد أن توفي إثر حادث مروري صباح أمس بمحافظة بيشة أثناء حضوره للاحتفال بزفاف ابن شقيقته، فيما صلي عليه بعد صلاة العصر في مسجد إمام الدعوة ويتقبل العزاء في مسقط رأسه بالنماص.

وكان نشطاء تويتر "قد تداولوا على نطاق واسع أبياتًا جميلة وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وجاء من بين الأبيات المتداولة ما كتبه الفقيد عبر حسابه الشخصي عبر تويتر حيث قال :
يا قابل التوبه وستار العيوب
‏عفوك شمل حتى الذين أسرفوا
‏يارب انا ماني خلي من الذنوب
‏اسالك الغفران وارجوك العفو

ويقول في تغريدة أخرى عدة أبيات:
لي متى واحنا انتباهى وانتفاخر
‏في حياةٍ كل بوها للزوالي
‏راح منا عام واقبل عامٍ آخر
‏يالله اغفر ذنبنا باول وتالي

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