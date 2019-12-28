مرتزقة تركيا من سوريا إلى طرابلس لدعم حكومة "السراج"

وصول أكثر من 1000 مسلح إلى ليبيا

كشفت تقارير إخبارية عن وصول مرتزقة من سوريا إلى ليبيا، جنّدتهم تركيا للقتال إلى جانب المليشيات الداعمة لحكومة فايز السراج في مدينة طرابلس؛ لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لتخليص المدينة من المليشيات الإرهابية المسلحة.

ونقلت صحيفة "العرب" الدولية عن مصادر ميدانية وسياسية قولها: إن نحو ألف مسلح وصلوا من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا خلال اليومين الماضيين؛ للقتال في صفوف مليشيات طرابلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقل المسلحين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، كان من خلال رحلات على متن الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية، مشيرةً إلى أن آخر رحلة لشركة الخطوط الأفريقية هبطت في مطار معيتيقة في طرابلس.

وقالت المصادر إن "المجلس الرئاسي اتصل بالخطوط الأفريقية ليلة الخميس، وطلب تسيير رحلة عارضة إلى إسطنبول مساء الجمعة، وسيكون خط سيرها (معيتيقة إسطنبول- إسطنبول معيتيقة).

وأضافت أن الطائرة "سوف تقلع فارغة من دون ركاب في اتجاه إسطنبول عند تمام الساعة السادسة" بالتوقيت المحلي الليبي، وفقاً للصحيفة.

وأكدت المصادر أن عدد الرحلات التي تم تسييرها حتى الآن بلغت 4 رحلات، ونفذتها طائرات كبيرة، منها اثنتان من الخطوط الجوية الليبية واثنتان من الخطوط الأفريقية.

وتسارعت وتيرة الدعم التركي لمليشيات طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تحقيق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تقدماً كبيراً على أكثر من محور باتجاه قلب طرابلس.

وكانت وسائل محلية سورية قد تحدثت قبل أيام، عن فتح فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة، مراكز تسجيل لمن يريد الذهاب للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات طرابلس.



وكان البرلمان التركي قد صادق على اتفاق للتعاون العسكري والأمني وقع بين تركيا وحكومة السراج، مما يتيح لأنقرة تعزيز نفوذها في ليبيا.