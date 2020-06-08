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تُسبَق برياح مثيرة للأتربة.. الحصيني يتوقع هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق

اليوم وليلة الغد وتكون من خفيفة إلى متوسطة وقد تمتد إلى سلطنة عمان واليمن

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء إن شاء الله، أمطارًا متفاوتة على أجزاء عدة من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان) وقد تمتد إلى أجزاء من المنطقة الوسطى وسلطنة عمان واليمن، تُسبَق برياح مثيرة للأتربة.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تُسبَق برياح مثيرة للأتربة.. الحصيني يتوقع هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء إن شاء الله، أمطارًا متفاوتة على أجزاء عدة من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان) وقد تمتد إلى أجزاء من المنطقة الوسطى وسلطنة عمان واليمن، تُسبَق برياح مثيرة للأتربة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:14 AM

تُسبَق برياح مثيرة للأتربة.. الحصيني يتوقع هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق

اليوم وليلة الغد وتكون من خفيفة إلى متوسطة وقد تمتد إلى سلطنة عمان واليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء إن شاء الله، أمطارًا متفاوتة على أجزاء عدة من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان) وقد تمتد إلى أجزاء من المنطقة الوسطى وسلطنة عمان واليمن، تُسبَق برياح مثيرة للأتربة.

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