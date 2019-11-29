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امرأة أول المستفيدين.. "بر صامطة" تطلق القرض الحسن من "تمويلي"

تسلمت 20 ألف ريال ودعمًا ماليًّا قدره 5 آلاف بدعم مؤسسة "السبيعي" الخيرية

أطلقت جمعية البر الخيرية بصامطة، أول قروضها من برنامج تمويلي بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، والذي يقدم للمقترضين فرصة الحصول على قرض حَسَن، مع دعم مالي مجاني لتغطية تكاليف مصاريف التشغيل والتأسيس في حال الالتزام بسداد الأقساط؛ وذلك بمنح أول مقترض قرضًا حسنًا بقيمة ٢٠ ألف ريال و٥٠٠٠ ريال دعم مجاني لتطوير المشروع، بدعم من مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية ليصل مجموع الدعم الإجمالي خمسة وعشرين ألف ريال.

وتم توقيع العقد التمويلي في مقر الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله سهلي، ومستشار الجمعية القانوني حمد حملي، والمدير التنفيذي عبدالله نجمي.

جمعية البر الخيرية بصامطة بنك التنمية الاجتماعية برنامج تمويلي

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امرأة أول المستفيدين.. "بر صامطة" تطلق القرض الحسن من "تمويلي"
سبق

أطلقت جمعية البر الخيرية بصامطة، أول قروضها من برنامج تمويلي بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، والذي يقدم للمقترضين فرصة الحصول على قرض حَسَن، مع دعم مالي مجاني لتغطية تكاليف مصاريف التشغيل والتأسيس في حال الالتزام بسداد الأقساط؛ وذلك بمنح أول مقترض قرضًا حسنًا بقيمة ٢٠ ألف ريال و٥٠٠٠ ريال دعم مجاني لتطوير المشروع، بدعم من مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية ليصل مجموع الدعم الإجمالي خمسة وعشرين ألف ريال.

وتم توقيع العقد التمويلي في مقر الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله سهلي، ومستشار الجمعية القانوني حمد حملي، والمدير التنفيذي عبدالله نجمي.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
05:05 PM

امرأة أول المستفيدين.. "بر صامطة" تطلق القرض الحسن من "تمويلي"

تسلمت 20 ألف ريال ودعمًا ماليًّا قدره 5 آلاف بدعم مؤسسة "السبيعي" الخيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت جمعية البر الخيرية بصامطة، أول قروضها من برنامج تمويلي بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، والذي يقدم للمقترضين فرصة الحصول على قرض حَسَن، مع دعم مالي مجاني لتغطية تكاليف مصاريف التشغيل والتأسيس في حال الالتزام بسداد الأقساط؛ وذلك بمنح أول مقترض قرضًا حسنًا بقيمة ٢٠ ألف ريال و٥٠٠٠ ريال دعم مجاني لتطوير المشروع، بدعم من مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية ليصل مجموع الدعم الإجمالي خمسة وعشرين ألف ريال.

وتم توقيع العقد التمويلي في مقر الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله سهلي، ومستشار الجمعية القانوني حمد حملي، والمدير التنفيذي عبدالله نجمي.

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