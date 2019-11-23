النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبق" من أبرز الشركاء.. "سناب شات" تحتفل بـ 3 أعوام على افتتاح مكتبها بالشرق الأوسط

أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة كمعدل يومي.. و 72 ثانية مدة المشاهدة

انطلقت قناة "سبق" على منصة "سنابشات ديسكفري"، في يوم 21 نوفمبر 2018، وبعد مرور عام على هذا الحدث يتجلى التطور اللافت على مستوى جودة المحتوى وتنوع مضامينه الجاذبة للجماهير.

وقد ترجمت الأرقام هذا النجاح حيث بلغ المعدل اليومي أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة)، و(72 ثانية مدة مشاهدة) كأعلى معدل مستمر بوتيرة متصاعدة بين مثيلاتها من القنوات في المنطقة.


وكانت "سناب شات" قد احتفلت يوم الخميس الماضي في دبي بالذكرى الثالثة لافتتاح مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، وإطلاقها خدمة ديسكفري في المنطقة، بحضور شركائها الاستراتيجيين الذين أسهموا في تحقيق 250 مليون دقيقة مشاهدة كمعدل يومي والوصول إلى 90% من الفئة العمرية المستهدفة (14-34 سنة) .

وقال حسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة الاتجاه الرقمي TREND أحد شركاء سناب شات وصانعة محتوى "سبق ديسكفري": الشركة سخرت كافة إمكانياتها وكوادرها الفنية لتقديم المحتوى الإعلامي الجاذب والمناسب لكافة شرائح المستهدفة.

وأضاف: الشركة تتبع أحدث الأساليب في تحرير وتصميم وإخراج القصص الإخبارية والموضوعات التي تحظى بمتابعة الجمهور سواء في قناة "سبق" أو القنوات الأخرى مثل سناب سعودي و (UP TO DATE) قناة فيصل السيف المهتم بالتقنية وغيرها من القنوات.

قناة سبق سناب شات سناب شات ديسكفري سناب سعودي الرئيس التنفيذي لشركة الاتجاه الرقمي TREND حسين الحازمي قناة فيصل السيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" من أبرز الشركاء.. "سناب شات" تحتفل بـ 3 أعوام على افتتاح مكتبها بالشرق الأوسط
سبق

انطلقت قناة "سبق" على منصة "سنابشات ديسكفري"، في يوم 21 نوفمبر 2018، وبعد مرور عام على هذا الحدث يتجلى التطور اللافت على مستوى جودة المحتوى وتنوع مضامينه الجاذبة للجماهير.

وقد ترجمت الأرقام هذا النجاح حيث بلغ المعدل اليومي أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة)، و(72 ثانية مدة مشاهدة) كأعلى معدل مستمر بوتيرة متصاعدة بين مثيلاتها من القنوات في المنطقة.


وكانت "سناب شات" قد احتفلت يوم الخميس الماضي في دبي بالذكرى الثالثة لافتتاح مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، وإطلاقها خدمة ديسكفري في المنطقة، بحضور شركائها الاستراتيجيين الذين أسهموا في تحقيق 250 مليون دقيقة مشاهدة كمعدل يومي والوصول إلى 90% من الفئة العمرية المستهدفة (14-34 سنة) .

وقال حسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة الاتجاه الرقمي TREND أحد شركاء سناب شات وصانعة محتوى "سبق ديسكفري": الشركة سخرت كافة إمكانياتها وكوادرها الفنية لتقديم المحتوى الإعلامي الجاذب والمناسب لكافة شرائح المستهدفة.

وأضاف: الشركة تتبع أحدث الأساليب في تحرير وتصميم وإخراج القصص الإخبارية والموضوعات التي تحظى بمتابعة الجمهور سواء في قناة "سبق" أو القنوات الأخرى مثل سناب سعودي و (UP TO DATE) قناة فيصل السيف المهتم بالتقنية وغيرها من القنوات.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
05:09 PM

"سبق" من أبرز الشركاء.. "سناب شات" تحتفل بـ 3 أعوام على افتتاح مكتبها بالشرق الأوسط

أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة كمعدل يومي.. و 72 ثانية مدة المشاهدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
15,106

انطلقت قناة "سبق" على منصة "سنابشات ديسكفري"، في يوم 21 نوفمبر 2018، وبعد مرور عام على هذا الحدث يتجلى التطور اللافت على مستوى جودة المحتوى وتنوع مضامينه الجاذبة للجماهير.

وقد ترجمت الأرقام هذا النجاح حيث بلغ المعدل اليومي أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة)، و(72 ثانية مدة مشاهدة) كأعلى معدل مستمر بوتيرة متصاعدة بين مثيلاتها من القنوات في المنطقة.


وكانت "سناب شات" قد احتفلت يوم الخميس الماضي في دبي بالذكرى الثالثة لافتتاح مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، وإطلاقها خدمة ديسكفري في المنطقة، بحضور شركائها الاستراتيجيين الذين أسهموا في تحقيق 250 مليون دقيقة مشاهدة كمعدل يومي والوصول إلى 90% من الفئة العمرية المستهدفة (14-34 سنة) .

وقال حسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة الاتجاه الرقمي TREND أحد شركاء سناب شات وصانعة محتوى "سبق ديسكفري": الشركة سخرت كافة إمكانياتها وكوادرها الفنية لتقديم المحتوى الإعلامي الجاذب والمناسب لكافة شرائح المستهدفة.

وأضاف: الشركة تتبع أحدث الأساليب في تحرير وتصميم وإخراج القصص الإخبارية والموضوعات التي تحظى بمتابعة الجمهور سواء في قناة "سبق" أو القنوات الأخرى مثل سناب سعودي و (UP TO DATE) قناة فيصل السيف المهتم بالتقنية وغيرها من القنوات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة