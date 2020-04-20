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خلال يوم.. "كورونا" سلب الحياة من 454 إيطاليًّا وأصاب 2.256

عدد الوفيات ارتفع إلى 24.114

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد-19" في إيطاليا إلى 454 اليوم الاثنين، بارتفاع طفيف عن حصيلة أمس، في حين انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 2256، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على شهر.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي المرض في 21 فبراير (شباط) ارتفع إلى 24114، في ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 181228، وفقًا لـ"رويترز".

وبلغ عدد مَن دخلوا وحدات العناية المركزة اليوم 2573 مقابل 2635 شخصًا أمس، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين اليوم إلى 48877 مقابل 47055 أمس.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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خلال يوم.. "كورونا" سلب الحياة من 454 إيطاليًّا وأصاب 2.256
سبق

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد-19" في إيطاليا إلى 454 اليوم الاثنين، بارتفاع طفيف عن حصيلة أمس، في حين انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 2256، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على شهر.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي المرض في 21 فبراير (شباط) ارتفع إلى 24114، في ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 181228، وفقًا لـ"رويترز".

وبلغ عدد مَن دخلوا وحدات العناية المركزة اليوم 2573 مقابل 2635 شخصًا أمس، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين اليوم إلى 48877 مقابل 47055 أمس.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:52 PM

خلال يوم.. "كورونا" سلب الحياة من 454 إيطاليًّا وأصاب 2.256

عدد الوفيات ارتفع إلى 24.114

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد-19" في إيطاليا إلى 454 اليوم الاثنين، بارتفاع طفيف عن حصيلة أمس، في حين انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 2256، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على شهر.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي المرض في 21 فبراير (شباط) ارتفع إلى 24114، في ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 181228، وفقًا لـ"رويترز".

وبلغ عدد مَن دخلوا وحدات العناية المركزة اليوم 2573 مقابل 2635 شخصًا أمس، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين اليوم إلى 48877 مقابل 47055 أمس.

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