شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه
أنزلها من سيارته وقام بضربها بحجر.. توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية
صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25/ 12/ 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.
وقال المتحدث: تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأضاف: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وتم توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-07
صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25/ 12/ 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.
وقال المتحدث: تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأضاف: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وتم توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
02:59 PM
شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه
أنزلها من سيارته وقام بضربها بحجر.. توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية
صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25/ 12/ 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.
وقال المتحدث: تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأضاف: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وتم توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.