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سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 231

وزارة الصحة: 41 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٣١) حالة وعدد الوفيات واحدة (١).

وقالت الوزارة إنها تود التأكيد أن (٤١) حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 231
سبق

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٣١) حالة وعدد الوفيات واحدة (١).

وقالت الوزارة إنها تود التأكيد أن (٤١) حالة قد تماثلت للشفاء.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:33 AM

سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 231

وزارة الصحة: 41 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٣١) حالة وعدد الوفيات واحدة (١).

وقالت الوزارة إنها تود التأكيد أن (٤١) حالة قد تماثلت للشفاء.

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