سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 231
وزارة الصحة: 41 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٣١) حالة وعدد الوفيات واحدة (١).
وقالت الوزارة إنها تود التأكيد أن (٤١) حالة قد تماثلت للشفاء.
سلطنة عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 231
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-02
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٣١) حالة وعدد الوفيات واحدة (١).
وقالت الوزارة إنها تود التأكيد أن (٤١) حالة قد تماثلت للشفاء.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:33 AM
سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 231
وزارة الصحة: 41 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٣١) حالة وعدد الوفيات واحدة (١).
وقالت الوزارة إنها تود التأكيد أن (٤١) حالة قد تماثلت للشفاء.