"الزهراني" يحصد الدكتوراه في تقنيات التعليم

حصل بندر بن فيصل الزهراني أحد منسوبي تعليم الرياض على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص - تقنيات التعليم - من جامعة بليموث البريطانية.

وكانت رسالة الدكتوراه قد جاءت تحت عنوان "فاعلية التصويت الإلكتروني على منصات التعليم الإلكترونية وفي التعليم المتزامن وأثره على تطور التعلم".