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الفيصل: الاستثمار في القطاع الرياضي هو استثمار في المستقبل

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن الاستثمار في القطاع الرياضي يعد استثماراً في المستقبل، وذلك لأن 70٪ من المجتمع السعودي من الشباب دون 35 عاماً، وأكثر من نصف المجتمع يتابع المحتوى الرياضي في مختلف المنصات.

جاء حديث رئيس هيئة الرياضة خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الاستثمار الرياضي ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد حالياً في مدينة الرياض.

وتابع: قطاع الرياضات الإلكترونية نافذة جديدة ومهمة للاستثمار، كون المملكة رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وأضاف: هدفنا في الرياضة السعودية أن نصل إلى 25 مليار ريال من إجمالي الناتج الوطني وتوفير 130 ألف وظيفة بحلول 2030.

وأوضح الفيصل أن الطلب على الفعاليات الرياضية في السعودية يتزايد كون أغلب سكان المملكة من فئة الشباب والشابات، حيث نعمل على أن يكون لدينا إسهام فاعل في الناتج المحلي.

الهيئة العامة للرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل القطاع الرياضي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل: الاستثمار في القطاع الرياضي هو استثمار في المستقبل
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن الاستثمار في القطاع الرياضي يعد استثماراً في المستقبل، وذلك لأن 70٪ من المجتمع السعودي من الشباب دون 35 عاماً، وأكثر من نصف المجتمع يتابع المحتوى الرياضي في مختلف المنصات.

جاء حديث رئيس هيئة الرياضة خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الاستثمار الرياضي ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد حالياً في مدينة الرياض.

وتابع: قطاع الرياضات الإلكترونية نافذة جديدة ومهمة للاستثمار، كون المملكة رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وأضاف: هدفنا في الرياضة السعودية أن نصل إلى 25 مليار ريال من إجمالي الناتج الوطني وتوفير 130 ألف وظيفة بحلول 2030.

وأوضح الفيصل أن الطلب على الفعاليات الرياضية في السعودية يتزايد كون أغلب سكان المملكة من فئة الشباب والشابات، حيث نعمل على أن يكون لدينا إسهام فاعل في الناتج المحلي.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
10:36 PM

الفيصل: الاستثمار في القطاع الرياضي هو استثمار في المستقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن الاستثمار في القطاع الرياضي يعد استثماراً في المستقبل، وذلك لأن 70٪ من المجتمع السعودي من الشباب دون 35 عاماً، وأكثر من نصف المجتمع يتابع المحتوى الرياضي في مختلف المنصات.

جاء حديث رئيس هيئة الرياضة خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الاستثمار الرياضي ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد حالياً في مدينة الرياض.

وتابع: قطاع الرياضات الإلكترونية نافذة جديدة ومهمة للاستثمار، كون المملكة رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وأضاف: هدفنا في الرياضة السعودية أن نصل إلى 25 مليار ريال من إجمالي الناتج الوطني وتوفير 130 ألف وظيفة بحلول 2030.

وأوضح الفيصل أن الطلب على الفعاليات الرياضية في السعودية يتزايد كون أغلب سكان المملكة من فئة الشباب والشابات، حيث نعمل على أن يكون لدينا إسهام فاعل في الناتج المحلي.

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