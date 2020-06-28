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"تعليم الجوف" تقدم 5 آلاف ساعة تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية

ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 - المرحلة الثالثة

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتَي التدريب التربوي للبنين والبنات، لتقديم خمسة آلاف ساعة تدريبية موجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الآتية: "الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والقريات"، وذلك ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 - المرحلة الثالثة "التدريب عن بُعد".

وأوضح محمد بن عوض الصلهام، مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين"، أن البرامج تشمل 27 مجالاً تدريبيًّا. وذكر أن التقديم على البرامج سيبدأ -بمشيئة الله- يوم الثلاثاء الموافق (9-11-1441هـ)، من خلال رابط الموقع الآتي: https://niepd.net

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"تعليم الجوف" تقدم 5 آلاف ساعة تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية
سبق

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتَي التدريب التربوي للبنين والبنات، لتقديم خمسة آلاف ساعة تدريبية موجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الآتية: "الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والقريات"، وذلك ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 - المرحلة الثالثة "التدريب عن بُعد".

وأوضح محمد بن عوض الصلهام، مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين"، أن البرامج تشمل 27 مجالاً تدريبيًّا. وذكر أن التقديم على البرامج سيبدأ -بمشيئة الله- يوم الثلاثاء الموافق (9-11-1441هـ)، من خلال رابط الموقع الآتي: https://niepd.net

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:46 PM

"تعليم الجوف" تقدم 5 آلاف ساعة تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية

ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 - المرحلة الثالثة

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتَي التدريب التربوي للبنين والبنات، لتقديم خمسة آلاف ساعة تدريبية موجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الآتية: "الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والقريات"، وذلك ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 - المرحلة الثالثة "التدريب عن بُعد".

وأوضح محمد بن عوض الصلهام، مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين"، أن البرامج تشمل 27 مجالاً تدريبيًّا. وذكر أن التقديم على البرامج سيبدأ -بمشيئة الله- يوم الثلاثاء الموافق (9-11-1441هـ)، من خلال رابط الموقع الآتي: https://niepd.net

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