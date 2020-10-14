بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: المملكة تسعى لأمن ورخاء جميع شعوب العالم

أكد أنها تحمل راية نشر الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والكراهية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة منذ تأسست وهي تسعى لوحدة الصف وجمع الكلمة، وتسعى إلى أن يعيش جميع شعوب العالم بأمن ورخاء واستقرار، وفي هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قفزت المملكة قفزات جبارة تميزت بأنها محكمة الانطلاق أتت ثمار طيبه للعالم أجمع.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به مساء أمس، في ختام الجلسة الافتتاحية لمنتدى القيم الدينية، الذي ينظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتحالف الشركاء الدوليين على هامش استضافة المملكة لقمة العشرين، بمشاركة نحو 500 من القيادات الدينية والسياسية والثقافية البارزة من 70 دولة حول العالم، يناقشون أبرز التحديات الراهنة التي يواجهها العالم على مدى خمسة أيام بواقع جلسة رئيسة وثلاث حلقات نقاش.

وأثنى الوزير "آل الشيخ" على مضامين الكلمات التي تفضل بها المشاركين في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى وما حملت من رسائل مهمة في نبذ العنصرية والتطرف، والتأكيد على أهمية الحوار ونشر التسامح والتعايش السلمي، راجياً أن يخرج المنتدى بتوصيات تسهم في نشر قيم التسامح ونبذ العنصرية والتطرف الذي تنشده المجتمعات البشرية بالعالم.

وأشار الوزير "آل الشيخ" إلى أن تنظيم المملكة لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين الافتراضي خطوة كبيرة ورائدة تمت بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة بهذه الدولة الطيبة، مبيناً أهمية هذا الحدث الاستثنائي الذي يعد دليلا كبيرا على أهمية المملكة العربية السعودية في العالم سواء سياسياً أو اقتصادياً أو دينياً.

وجدد التأكيد على أن المملكة تسعى من خلال رسالتها السامية لبيان رسالة الإسلام الخالدة والرجوع الى الكتاب والسنة، ولفهم الخطاب الديني، كما انتقل إلينا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يدي الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عليهم وعلماء الأمة حتى هذا اليوم.

وشدد "آل الشيخ" على أن المملكة العربية السعودية تحمل راية نشر الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والكراهية بين جميع البشر، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به قيادة المملكة العربية السعودية في نشر قيم الوسطية والتسامح والتعايش ونبذ كل أشكال العنصرية والانحراف الديني الذي يهدد العالم.

وأعرب وزير الشؤون الإسلامية في ختام تصريحه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة العشرين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على ما يبذلانه من جهود مشرفة للنهضة بالاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة كوفيد-19 خدمة للبشرية كافة بمختلف الأديان.