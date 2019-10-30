ولي العهد يلتقي دولة رئيس وزراء جمهورية بوركينافاسو

جرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم رئيس وزراء جمهورية بوركينافاسو كريستوف جوزيف ماري دابيري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات التنموية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو وليد الحمودي.



فيما حضر من جانب بوركينافاسو معالي وزير التجارة والصناعة والصناعات الحرفية هارونا كابوري، وسفير جمهورية بوركينافاسو لدى المملكة مانسا اونتانا وعدد من المسؤولين.