"الشورى" يوافق على مشروع نظام الإفلاس

جاء في 231 مادة متضمناً 17 فصلاً

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع نظام الإفلاس الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية, إعادة التنظيم المالي, التصفية, التسوية الوقائية لصغار المدينين, إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين, التصفية لصغار المدينين, والتصفية الإدارية.

مشروع نظام الإفلاس جاء في 231 مادة, متضمناً 17 فصلاً شملت الأحكام العامة: لجنة الإفلاس, إجراء التسوية الوقائية, إجراء إعادة التنظيم المالي, إجراء التصفية، وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين, إجراء التصفية لصغار المدينين, إجراء التصفية الإدارية, التمويل, المقاصة والديون التبادلية, أولوية الديون, ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات, أحكام خاصة بالمدين المتوفى.

وتسري أحكام هذا النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح, والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.

ورأت اللجنة أن هناك فراغاً تشريعياً وعدم وجود نظام ينظم مسائل الإفلاس بشكل كامل سواءً من الناحية الإجرائية أو من الناحية القضائية, كما رأت أن الحاجة ملحة جداً بخصوص وجود نظام حاكم لمسائل الإفلاس من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.