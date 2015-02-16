"أسمعك" لـ"زارعي القوقعة": ناديت حياً.. هنا 4 عيادات متخصصة وتأهيل ومعرض دائم

"الوسمي": نسعى مع الشركاء لتقديم خدمات متميزة لتخفيف معاناة المستفيدين

استطاعت جمعية زارعي القوقعة "أسمعك" رغم عمرها القصير لها تحدي العقبات كأول كيان يجمع زارعي القوقعة تحت مظلة واحدة، وذلك عبر العديد من المبادرات الخاصة؛ منها إنشاء 4 عيادات متخصصة في الرياض ومكة والمدينة والجوف، وكذلك برنامج العيادة المستعجلة بمدينة الملك سعود الطبية، وغيرها.



وتفصيلًا: أقامت جمعية زارعي القوقعة "أسمعك" حفلها الختامي للعام 2021، وذلك على شرف الأمين العام لمجلس الجمعيات الاهلية بالمملكة الدكتور سلمان المطيري، بحضور الرئيس التنفيذي للتنمية المستدامة بغرفة الرياض الأستاذ عسكر الحارثي، والأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود رئيسة مبادرة "اسمعني".



وأوضح رئيس مجلس إدارة "أسمعك" نايف بن عوض الوسمي، خلال الحفل الذي حضره نخبة من المسؤولين والإعلاميين والداعمين وأصحاب الاهتمام بالعمل الخيري وزارعي القوقعة الإلكترونية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك بمقر الجمعية بحي الريان؛ أن جمعية زارعي القوقعة سعت خلال فترة وجيزة إلى تقديم كثير من خدماتها المميزة من أجل تخفيف معاناة مستفيديها، ومن هذه الخدمات تأهيل الزارعين.



وأضاف "الوسمي" أن تأهيل زارعي القوقعة كان عن طريق إنشاء عيادات تأهيل تابعة للجمعية في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتربية الخاصة للخدمات المساندة في الرياض، ومدينة سناد للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، ومدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة المنورة، وفي مركز براعم التحدي بمنطقة الجوف.



وزاد “الوسمي” أن الجمعية استحدثت برنامجًا عن بُعد للتأهيل، وللجمعية مبادرات عدة في مجال توعية وتثقيف زارعي القوقعة وأسرهم وأصحاب العلاقة من الأخصائيين والمعلمين وغيرهم من المهتمين بالزارعين وذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام.



وبيّن أن "أسمعك" سعت للتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية من خلال برنامج العيادة المستعجلة وتحويل الحالات التي تحتاج إلى زراعة قوقعة إلكترونية، كما قدمت "أسمعك" مبادرة تأمين قطع الغيار لجهاز القوقعة الإلكترونية، ومبادرة تأمين جهاز قوقعة عن طريق الإعارة، وبشراكة نوعية مع منصة شفاء لتقديم الخدمات لغير المؤهلين للعلاج في المستشفيات الحكومية، ومنصة إحسان لدعم الزارعين من حيث توفير قطع غيار الجهاز وتأهيلهم من خلال مراكز متقدمة.



وشاركت "أسمعك" بعدد من البرامج والفعاليات الخاصة بالأيام الوطنية والعالمية ذات الاختصاص كاليوم الوطني واليوم العالمي للتطوع ولزراعة القوقعة وللسمع واليوم العالمي للصم، وغيرها من الفعاليات كمبادرة اسمعني.



وأقامت "أسمعك" فعاليات بعطائكم نسمع وموهبتي التي تبرز مواهب زارعي القوقعة وإظهارها بالشكل الجيد، وتشجيعهم للمشاركات الفاعلة، وللجمعية جهود في توظيف زارعي القوقعة الذين حصلوا على مؤهلات علمية جامعية، وتم في الحفل تكريم المتميزين من مستفيدي الجمعية وشركاء النجاح.



كما دشن الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان المطيري، والأميرة تهاني آل سعود، وعسكر الحارثي الرئيس التنفيذي للتنمية المستدامة بغرفة الرياض؛ المعرض التوعوي الدائم في مقر الجمعية، والذي يعتبر نقلة نوعية يقدم من خلاله الشركاء المزودون لخدمة أجهزة زارعي القوقعة "شركة القصيبي الطبية وكلاء كوكلير – شركة عطية الطبية وكلاء ميدال – مؤسسة رؤية الطبية".