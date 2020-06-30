"الزهراني" يحصل على دبلوم عالٍ في الإرشاد الأسري

حصل الإعلامي حسين علي الزهراني، على درجة الدبلوم العالي بتقدير عام ممتاز في تخصص الإرشاد الأسري من جامعة المجمعة.
وتلقى الزهراني التهاني والتبريكات من والديه وجميع أفراد أسرته؛ متمنين له التوفيق له في حياته العلمية والعملية.
حصل الإعلامي حسين علي الزهراني، على درجة الدبلوم العالي بتقدير عام ممتاز في تخصص الإرشاد الأسري من جامعة المجمعة.
وتلقى الزهراني التهاني والتبريكات من والديه وجميع أفراد أسرته؛ متمنين له التوفيق له في حياته العلمية والعملية.
حصل الإعلامي حسين علي الزهراني، على درجة الدبلوم العالي بتقدير عام ممتاز في تخصص الإرشاد الأسري من جامعة المجمعة.
وتلقى الزهراني التهاني والتبريكات من والديه وجميع أفراد أسرته؛ متمنين له التوفيق له في حياته العلمية والعملية.
حصل الإعلامي حسين علي الزهراني، على درجة الدبلوم العالي بتقدير عام ممتاز في تخصص الإرشاد الأسري من جامعة المجمعة.
وتلقى الزهراني التهاني والتبريكات من والديه وجميع أفراد أسرته؛ متمنين له التوفيق له في حياته العلمية والعملية.