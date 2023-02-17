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وهو في كامل وعيه .. عملية معقّدة وخطيرة تستأصل ورماً بدماغ مريض بمكة

كان يعاني صداعاً مزمناً و"الرنين" أشار إلى الفص الصدغي حيث النطق والكلام

نجح -بفضل الله- فريق طبي متكامل في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، في استئصال ورم بالدماغ لمريض وهو في كامل وعيه تحت التخدير الموضعي؛ نظراً لوجود الورم بمنطقة وظيفية حسّاسة بالدماغ؛ وذلك في عملية معقّدة وخطيرة، حيث كان يعاني صداعاً مزمناً أثبتت معه أشعة الرنين المغناطيسي والفحوص اللازمة وجود ورم في الفص الصدغي الخلفي الأيسر من الدماغ، ونظراً لوقوع الورم في منطقة حسّاسة للنطق والحركة تقرّر إجراء الجراحة وإزالة الورم تحت التخدير الموضعي.

وتكللت، ولله الحمد، العملية بالنجاح التام، واستغرقت 6 ساعات، وأثبت الفحص الإكلينيكي أثناء وبعد الإجراء الجراحي تمتع المريض بكامل قدرته اللغوية والحركية -بفضل الله- وغادر المستشفى وهو في أتم صحة وعافية.

مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وهو في كامل وعيه .. عملية معقّدة وخطيرة تستأصل ورماً بدماغ مريض بمكة
سبق

نجح -بفضل الله- فريق طبي متكامل في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، في استئصال ورم بالدماغ لمريض وهو في كامل وعيه تحت التخدير الموضعي؛ نظراً لوجود الورم بمنطقة وظيفية حسّاسة بالدماغ؛ وذلك في عملية معقّدة وخطيرة، حيث كان يعاني صداعاً مزمناً أثبتت معه أشعة الرنين المغناطيسي والفحوص اللازمة وجود ورم في الفص الصدغي الخلفي الأيسر من الدماغ، ونظراً لوقوع الورم في منطقة حسّاسة للنطق والحركة تقرّر إجراء الجراحة وإزالة الورم تحت التخدير الموضعي.

وتكللت، ولله الحمد، العملية بالنجاح التام، واستغرقت 6 ساعات، وأثبت الفحص الإكلينيكي أثناء وبعد الإجراء الجراحي تمتع المريض بكامل قدرته اللغوية والحركية -بفضل الله- وغادر المستشفى وهو في أتم صحة وعافية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:19 AM

وهو في كامل وعيه .. عملية معقّدة وخطيرة تستأصل ورماً بدماغ مريض بمكة

كان يعاني صداعاً مزمناً و"الرنين" أشار إلى الفص الصدغي حيث النطق والكلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نجح -بفضل الله- فريق طبي متكامل في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، في استئصال ورم بالدماغ لمريض وهو في كامل وعيه تحت التخدير الموضعي؛ نظراً لوجود الورم بمنطقة وظيفية حسّاسة بالدماغ؛ وذلك في عملية معقّدة وخطيرة، حيث كان يعاني صداعاً مزمناً أثبتت معه أشعة الرنين المغناطيسي والفحوص اللازمة وجود ورم في الفص الصدغي الخلفي الأيسر من الدماغ، ونظراً لوقوع الورم في منطقة حسّاسة للنطق والحركة تقرّر إجراء الجراحة وإزالة الورم تحت التخدير الموضعي.

وتكللت، ولله الحمد، العملية بالنجاح التام، واستغرقت 6 ساعات، وأثبت الفحص الإكلينيكي أثناء وبعد الإجراء الجراحي تمتع المريض بكامل قدرته اللغوية والحركية -بفضل الله- وغادر المستشفى وهو في أتم صحة وعافية.

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