قبل أيام من العودة.. الإعلان عن إصابتي كورونا بالدوري الإنجليزي

لاعب نورويتش سيخضع بموجبها للعزل لمدة أسبوع ثم الفحص الجديد

أعلن نادي نورويتش إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ثبوت حالتيْ إصابة في الجولة الأحدث من الفحوص التي أجريت؛ تمهيدًا لعودة المنافسات الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو، بعد توقف لنحو 3 أشهر، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وشرعت رابطة الدوري منذ مايو، في إجراء جولات متتالية من الفحوص لكل أفراد الفرق؛ تمهيدًا لاستكمال المراحل التسع المتبقية (مع مباراتين مؤجلتين)، ستقام خلف أبواب موصدة وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وفي بيان ليل السبت نقلته "سكاي نيوز عربية"، أكدت رابطة الدوري "أن 1200 لاعب وعضو في نادٍ خضعوا لفحوص يومي الخميس والجمعة 11 و12 يونيو. من بين هؤلاء، سجلت حالتان إيجابيتان من ناديين".

وكعادتها، لم تكشف رابطة الدوري أي تفاصيل متعلقة بالحالتين؛ لكن نورويتش أكد في بيان بعد ذلك أن أحد لاعبيه "جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد الجولة الأحدث من فحوص كوفيد 19".

وطلب النادي احترام خصوصية اللاعب المعنيّ؛ مؤكدًا أن الأخير، وبموجب البروتوكول المعتمد من قِبَل الدوري سيعزل نفسه لفترة 7 أيام قبل الخضوع لفحص جديد في موعد لاحق.

وأكد نورويتش أن على اللاعب "الخضوع لفحص تأتي نتيجته سلبية، قبل أن يتمكن من العودة إلى التمارين".

وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للدوري، أجريت حتى الآن 8 جولات من الفحوص بمعدل يومين لكل جولة (باستثناء الجولة الثانية التي امتدت 4 أيام)، اعتبارًا من 17 مايو وحتى 12 يونيو.

وشملت الفحوص 8687 شخصًا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية.

وسيعود الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء إلى مبارياته الأولى منذ مارس، عندما توقف الموسم بسبب جائحة كورونا.

وسيواجه أستون فيلا شيفيلد يونايتد، فيما يلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال؛ بينما سيبدأ نورويتش سيتي مبارياته بمواجهة ساوثامبتون، الجمعة.