النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل أيام من العودة.. الإعلان عن إصابتي كورونا بالدوري الإنجليزي

لاعب نورويتش سيخضع بموجبها للعزل لمدة أسبوع ثم الفحص الجديد

أعلن نادي نورويتش إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ثبوت حالتيْ إصابة في الجولة الأحدث من الفحوص التي أجريت؛ تمهيدًا لعودة المنافسات الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو، بعد توقف لنحو 3 أشهر، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وشرعت رابطة الدوري منذ مايو، في إجراء جولات متتالية من الفحوص لكل أفراد الفرق؛ تمهيدًا لاستكمال المراحل التسع المتبقية (مع مباراتين مؤجلتين)، ستقام خلف أبواب موصدة وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وفي بيان ليل السبت نقلته "سكاي نيوز عربية"، أكدت رابطة الدوري "أن 1200 لاعب وعضو في نادٍ خضعوا لفحوص يومي الخميس والجمعة 11 و12 يونيو. من بين هؤلاء، سجلت حالتان إيجابيتان من ناديين".

وكعادتها، لم تكشف رابطة الدوري أي تفاصيل متعلقة بالحالتين؛ لكن نورويتش أكد في بيان بعد ذلك أن أحد لاعبيه "جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد الجولة الأحدث من فحوص كوفيد 19".

وطلب النادي احترام خصوصية اللاعب المعنيّ؛ مؤكدًا أن الأخير، وبموجب البروتوكول المعتمد من قِبَل الدوري سيعزل نفسه لفترة 7 أيام قبل الخضوع لفحص جديد في موعد لاحق.

وأكد نورويتش أن على اللاعب "الخضوع لفحص تأتي نتيجته سلبية، قبل أن يتمكن من العودة إلى التمارين".

وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للدوري، أجريت حتى الآن 8 جولات من الفحوص بمعدل يومين لكل جولة (باستثناء الجولة الثانية التي امتدت 4 أيام)، اعتبارًا من 17 مايو وحتى 12 يونيو.

وشملت الفحوص 8687 شخصًا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية.

وسيعود الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء إلى مبارياته الأولى منذ مارس، عندما توقف الموسم بسبب جائحة كورونا.

وسيواجه أستون فيلا شيفيلد يونايتد، فيما يلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال؛ بينما سيبدأ نورويتش سيتي مبارياته بمواجهة ساوثامبتون، الجمعة.

فيروس كورونا الجديد الدوري الإنجليزي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
قبل أيام من العودة.. الإعلان عن إصابتي كورونا بالدوري الإنجليزي
سبق

أعلن نادي نورويتش إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ثبوت حالتيْ إصابة في الجولة الأحدث من الفحوص التي أجريت؛ تمهيدًا لعودة المنافسات الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو، بعد توقف لنحو 3 أشهر، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وشرعت رابطة الدوري منذ مايو، في إجراء جولات متتالية من الفحوص لكل أفراد الفرق؛ تمهيدًا لاستكمال المراحل التسع المتبقية (مع مباراتين مؤجلتين)، ستقام خلف أبواب موصدة وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وفي بيان ليل السبت نقلته "سكاي نيوز عربية"، أكدت رابطة الدوري "أن 1200 لاعب وعضو في نادٍ خضعوا لفحوص يومي الخميس والجمعة 11 و12 يونيو. من بين هؤلاء، سجلت حالتان إيجابيتان من ناديين".

وكعادتها، لم تكشف رابطة الدوري أي تفاصيل متعلقة بالحالتين؛ لكن نورويتش أكد في بيان بعد ذلك أن أحد لاعبيه "جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد الجولة الأحدث من فحوص كوفيد 19".

وطلب النادي احترام خصوصية اللاعب المعنيّ؛ مؤكدًا أن الأخير، وبموجب البروتوكول المعتمد من قِبَل الدوري سيعزل نفسه لفترة 7 أيام قبل الخضوع لفحص جديد في موعد لاحق.

وأكد نورويتش أن على اللاعب "الخضوع لفحص تأتي نتيجته سلبية، قبل أن يتمكن من العودة إلى التمارين".

وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للدوري، أجريت حتى الآن 8 جولات من الفحوص بمعدل يومين لكل جولة (باستثناء الجولة الثانية التي امتدت 4 أيام)، اعتبارًا من 17 مايو وحتى 12 يونيو.

وشملت الفحوص 8687 شخصًا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية.

وسيعود الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء إلى مبارياته الأولى منذ مارس، عندما توقف الموسم بسبب جائحة كورونا.

وسيواجه أستون فيلا شيفيلد يونايتد، فيما يلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال؛ بينما سيبدأ نورويتش سيتي مبارياته بمواجهة ساوثامبتون، الجمعة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:50 PM

قبل أيام من العودة.. الإعلان عن إصابتي كورونا بالدوري الإنجليزي

لاعب نورويتش سيخضع بموجبها للعزل لمدة أسبوع ثم الفحص الجديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
259

أعلن نادي نورويتش إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ثبوت حالتيْ إصابة في الجولة الأحدث من الفحوص التي أجريت؛ تمهيدًا لعودة المنافسات الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو، بعد توقف لنحو 3 أشهر، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وشرعت رابطة الدوري منذ مايو، في إجراء جولات متتالية من الفحوص لكل أفراد الفرق؛ تمهيدًا لاستكمال المراحل التسع المتبقية (مع مباراتين مؤجلتين)، ستقام خلف أبواب موصدة وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وفي بيان ليل السبت نقلته "سكاي نيوز عربية"، أكدت رابطة الدوري "أن 1200 لاعب وعضو في نادٍ خضعوا لفحوص يومي الخميس والجمعة 11 و12 يونيو. من بين هؤلاء، سجلت حالتان إيجابيتان من ناديين".

وكعادتها، لم تكشف رابطة الدوري أي تفاصيل متعلقة بالحالتين؛ لكن نورويتش أكد في بيان بعد ذلك أن أحد لاعبيه "جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد الجولة الأحدث من فحوص كوفيد 19".

وطلب النادي احترام خصوصية اللاعب المعنيّ؛ مؤكدًا أن الأخير، وبموجب البروتوكول المعتمد من قِبَل الدوري سيعزل نفسه لفترة 7 أيام قبل الخضوع لفحص جديد في موعد لاحق.

وأكد نورويتش أن على اللاعب "الخضوع لفحص تأتي نتيجته سلبية، قبل أن يتمكن من العودة إلى التمارين".

وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للدوري، أجريت حتى الآن 8 جولات من الفحوص بمعدل يومين لكل جولة (باستثناء الجولة الثانية التي امتدت 4 أيام)، اعتبارًا من 17 مايو وحتى 12 يونيو.

وشملت الفحوص 8687 شخصًا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية.

وسيعود الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء إلى مبارياته الأولى منذ مارس، عندما توقف الموسم بسبب جائحة كورونا.

وسيواجه أستون فيلا شيفيلد يونايتد، فيما يلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال؛ بينما سيبدأ نورويتش سيتي مبارياته بمواجهة ساوثامبتون، الجمعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,732
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,661
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,203

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة