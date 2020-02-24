"كورونا" يؤجل دوري كوريا الجنوبية للكرة وبطولة العالم لتنس الطاولة

منظمة الصحة العالمية ستحدد إجراءات السلامة الضرورية للمنافسات

قررت رابطة دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية تأجيل انطلاق الموسم الجديد لدوري المحترفين الكوري؛ بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية، وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد السبت المقبل.

واتُّخذ قرار تأجيل الدوري خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الرابطة عقد في العاصمة سول، وطلبت من ممثلي كوريا الجنوبية الأربعة في دوري أبطال آسيا إقامة مبارياتهم خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور.

ومن المقرر أن يجري تأجيل بطولة العالم لتنس الطاولة والتي تقام منافساتها في مدينة بوسان الكورية خلال الشهر المقبل.

وقال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والاتحاد الكوري الجنوبي للعبة إنهما سيطلبان النصيحة من منظمة الصحة العالمية ومن حكومة كوريا الجنوبية فيما يتصل بإجراءات السلامة الخاصة بالبطولة.

وتسبب فيروس "كورونا"، الذي أصاب نحو 77 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 2500 في الصين منذ ظهوره، في إلغاء كثير من الأحداث والأنشطة الرياضية وتأجيلها في بعض دول آسيا.