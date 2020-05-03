فلسطين.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا و3 حالات شفاء

بلغ إجمالي حالات الشفاء 106 حالات والمصابين 522 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في منطقة الطور بمدينة القدس المحتلة؛ ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 522.

ووفق وكالة معًا الإخبارية: أضافت كيلة في الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس؛ ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 106.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة في فلسطين 412، والحالة الصحة مستقرة لهم جميعًا، ولا يوجد أي حالات في العناية المكثفة.

وأوضحت أنه تم أخذ العينات اللازمة لكافة القادمين من الأردن عبر معبر الكرامة اليوم، بانتظار نتائج التحاليل مساء اليوم، وعليهم جميعًا الالتزام بالحجر المنزلي حتى إطلاعهم على النتيجة.