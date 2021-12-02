النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهلال" يحتل المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية للمشاركين في كأس العالم للأندية

يحتل نادي الهلال المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية ضمن الفرق التي تأهلت بالفعل للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بسوق الانتقالات .

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال نحو 61 مليون يورو فيما يأتي فريق تشيلسي كأعلى قيمة سوقية في البطولة بقيمة 891 مليون يورو .

المركز الثاني يأتي بالميراس البرازيلي بقيمة 143 مليون يورو ثم مونتيري المكسيكي ثالثاً بقيمة 89 مليون يورو .

المركز الرابع يأتي الهلال بقيمة 61 مليون يورو وخامساً يأتي الأهلي المصري بقيمة 29 مليون يورو ثم الجزيرة الإماراتي سادساً بقيمة 19 مليون يورو وفي المركز السابع أوكلاند بقيمة 4 مليون يورو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الهلال" يحتل المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية للمشاركين في كأس العالم للأندية
سبق

يحتل نادي الهلال المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية ضمن الفرق التي تأهلت بالفعل للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بسوق الانتقالات .

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال نحو 61 مليون يورو فيما يأتي فريق تشيلسي كأعلى قيمة سوقية في البطولة بقيمة 891 مليون يورو .

المركز الثاني يأتي بالميراس البرازيلي بقيمة 143 مليون يورو ثم مونتيري المكسيكي ثالثاً بقيمة 89 مليون يورو .

المركز الرابع يأتي الهلال بقيمة 61 مليون يورو وخامساً يأتي الأهلي المصري بقيمة 29 مليون يورو ثم الجزيرة الإماراتي سادساً بقيمة 19 مليون يورو وفي المركز السابع أوكلاند بقيمة 4 مليون يورو.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:28 PM

"الهلال" يحتل المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية للمشاركين في كأس العالم للأندية

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
4,008

يحتل نادي الهلال المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية ضمن الفرق التي تأهلت بالفعل للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بسوق الانتقالات .

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال نحو 61 مليون يورو فيما يأتي فريق تشيلسي كأعلى قيمة سوقية في البطولة بقيمة 891 مليون يورو .

المركز الثاني يأتي بالميراس البرازيلي بقيمة 143 مليون يورو ثم مونتيري المكسيكي ثالثاً بقيمة 89 مليون يورو .

المركز الرابع يأتي الهلال بقيمة 61 مليون يورو وخامساً يأتي الأهلي المصري بقيمة 29 مليون يورو ثم الجزيرة الإماراتي سادساً بقيمة 19 مليون يورو وفي المركز السابع أوكلاند بقيمة 4 مليون يورو.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,102
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,294
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,333

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة