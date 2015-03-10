النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لبنان يسجل أول وفاة بـ "كورونا" لمريض عائد من مصر

كشفت أن الحالة كانت في الحجر الصحي منذ عودتها

سجلت أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في لبنان، اليوم الثلاثاء، لمريض عائد من مصر.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، موضحة أن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.

ووفق "روسيا اليوم" أعلن لبنان، أمس الإثنين، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة تحمل فيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة.


وأشارت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق، إلى أن أربع حالات مصابة بفيروس كورونا وضعها حرج.

وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية الناقلة لغير المقيمين من بؤر الفيروس، وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لبنان يسجل أول وفاة بـ "كورونا" لمريض عائد من مصر
سبق

سجلت أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في لبنان، اليوم الثلاثاء، لمريض عائد من مصر.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، موضحة أن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.

ووفق "روسيا اليوم" أعلن لبنان، أمس الإثنين، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة تحمل فيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة.


وأشارت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق، إلى أن أربع حالات مصابة بفيروس كورونا وضعها حرج.

وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية الناقلة لغير المقيمين من بؤر الفيروس، وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:06 PM

لبنان يسجل أول وفاة بـ "كورونا" لمريض عائد من مصر

كشفت أن الحالة كانت في الحجر الصحي منذ عودتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
665

سجلت أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في لبنان، اليوم الثلاثاء، لمريض عائد من مصر.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، موضحة أن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.

ووفق "روسيا اليوم" أعلن لبنان، أمس الإثنين، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة تحمل فيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة.


وأشارت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق، إلى أن أربع حالات مصابة بفيروس كورونا وضعها حرج.

وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية الناقلة لغير المقيمين من بؤر الفيروس، وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,231
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,301

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة