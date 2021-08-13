كورونا في 3 دول.. روسيا تسجل 22277 إصابة جديدة و2360 بليبيا و1,215 بالإمارات

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي

سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 22277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و815 وفاة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 6557068 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 168864 وفاة، مشيرًا إلى مغادرة 19368 حالة المستشفى، ليصل إجمالي المتعافين إلى 5828972 حالة.

ليبيا

سجلت ليبيا 2360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و34 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 255,705 إصابات، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3869 وفاة.

الامارات

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1,215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 699,381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,994 وفاة، مبينة أن 1,390 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 676,956 حالة.