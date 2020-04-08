الرئيس الأمريكي: يعلن عن تطوير لقاحين و10 عقاقير لعلاج فيروس كورونا

قال: الأسبوع القادم سيكون مؤلمًا.. نحن نحارب وحشًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد، وتجريب عشرة عقاقير لعلاج مرض كوفيد-19.

وقال الرئيس ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي من البيت الأبيض حول جائحة كورونا، مساء يوم الثلاثاء: "نعمل على الجبهة العلمية، وتحدثت مع مديري أربع شركات تقوم بعمل جيد في مجال العثور على العلاج واللقاح الذي سيوفر لنا الحماية الكلية، وهناك إمكانيات جيدة، والمسألة ستأخذ وقتًا؛ ولكن سنأخذ نتائج مبكرة".

وكشف الرئيس أن "هناك تجارب تُجرى حاليًا على عشرة عقاقير لعلاج مرض كوفيد19، وستكون 15 عقارًا، كما نقوم بتجربة لقاحين حاليًا".

وأضاف الرئيس ترامب أن إدارته تعمل على توفير الإمدادات الطبية اللازمة مع المطالبات بتوفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين في المجال الصحي.

وأكد الرئيس ترامب أن "الأسبوع القادم سيكون مؤلمًا، حتى لو مات شخص واحد، نحن نحارب وحشًا واستراتيجيتنا ناجحة، وكل أمريكي عليه دور يلعبه، ونحن فخورون بشعبنا الذي يحارب الفيروس ويتبع الإجراءات".

وحول التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، قال ترامب: "نسرع في عمليات الإغاثة الاقتصادية، تحدثت مع قادة البنوك والتمويل بشأن مساعدة العمال وأصحاب الشركات الصغيرة". وأضاف: "ربع مليون شركة صغيرة سنوفر لها المال وسوف يدفعون للموظفين، وسيكون هناك قفزة في المجال الاقتصادي".

وأعلن الرئيس ترامب مطالبته "الكونجرس الأمريكي بتوفير 250 مليار دولار؛ للحفاظ على أجور العمال في الشركات وعدم فصلهم".