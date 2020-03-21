رئيس وزراء جورجيا يطالب بفرض حالة الطوارئ لمواجهة "كورونا"

لمدة شهر بعد موافقة الرئيس والبرلمان

طلب رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، اليوم السبت، من رئيس البلد إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".



وأوضح "جاخاريا" أن هذا الإجراء، الذي من المقرر أن يقدم للبرلمان من أجل التصديق عليه بعد موافقة الرئيس، سيطبق لمدة شهر، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت جورجيا اكتشاف 47 حالة إصابة بفيروس "كورونا" حتى اليوم، تعافى منها مريض واحد.