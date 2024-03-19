النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القصيم: مستشفى إرادة والصحة النفسية يفعل تقنية التواصل عبر الدوائر المغلقة

ضمن الجهود التي يقوم بها مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم للإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتقال العدوى تم تفعيل تقنية التواصل عبر نظام الدوائر المغلقة لعقد الاجتماعات بين كوادر المستشفى، حيث كانت الانطلاقة مع اجتماع المجلس التنفيذي للمستشفى برئاسة مدير المستشفى نايف سمّاح الحربي وذلك تطبيقاً للتوصيات والتوجيهات المتخذة في هذا الجانب وتناول الاجتماع الجهود المبذولة في هذا الجانب.

واتخذ عدداً من التوصيات من حيث مكافحة العدوى والتعقيم وأيضاً خطط الطوارئ والأزمات المعدة سلفاً لهذا الشأن ورفع الجاهزية لدى الممارسين الصحيين والطاقم الطبي والإداري.

تجدر الإشارة أنه تم إيقاف زيارة المرضى مؤقتاً مع فتح قنوات التواصل مع ذويهم على مدار الساعة وتخفيف عدد زوار العيادات وإعادة جدولة المواعيد على أن تتوالى اجتماعات المجلس لمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ بعض التوجيهات والقرارات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
القصيم: مستشفى إرادة والصحة النفسية يفعل تقنية التواصل عبر الدوائر المغلقة
سبق

ضمن الجهود التي يقوم بها مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم للإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتقال العدوى تم تفعيل تقنية التواصل عبر نظام الدوائر المغلقة لعقد الاجتماعات بين كوادر المستشفى، حيث كانت الانطلاقة مع اجتماع المجلس التنفيذي للمستشفى برئاسة مدير المستشفى نايف سمّاح الحربي وذلك تطبيقاً للتوصيات والتوجيهات المتخذة في هذا الجانب وتناول الاجتماع الجهود المبذولة في هذا الجانب.

واتخذ عدداً من التوصيات من حيث مكافحة العدوى والتعقيم وأيضاً خطط الطوارئ والأزمات المعدة سلفاً لهذا الشأن ورفع الجاهزية لدى الممارسين الصحيين والطاقم الطبي والإداري.

تجدر الإشارة أنه تم إيقاف زيارة المرضى مؤقتاً مع فتح قنوات التواصل مع ذويهم على مدار الساعة وتخفيف عدد زوار العيادات وإعادة جدولة المواعيد على أن تتوالى اجتماعات المجلس لمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ بعض التوجيهات والقرارات.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:48 AM

القصيم: مستشفى إرادة والصحة النفسية يفعل تقنية التواصل عبر الدوائر المغلقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
104

ضمن الجهود التي يقوم بها مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم للإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتقال العدوى تم تفعيل تقنية التواصل عبر نظام الدوائر المغلقة لعقد الاجتماعات بين كوادر المستشفى، حيث كانت الانطلاقة مع اجتماع المجلس التنفيذي للمستشفى برئاسة مدير المستشفى نايف سمّاح الحربي وذلك تطبيقاً للتوصيات والتوجيهات المتخذة في هذا الجانب وتناول الاجتماع الجهود المبذولة في هذا الجانب.

واتخذ عدداً من التوصيات من حيث مكافحة العدوى والتعقيم وأيضاً خطط الطوارئ والأزمات المعدة سلفاً لهذا الشأن ورفع الجاهزية لدى الممارسين الصحيين والطاقم الطبي والإداري.

تجدر الإشارة أنه تم إيقاف زيارة المرضى مؤقتاً مع فتح قنوات التواصل مع ذويهم على مدار الساعة وتخفيف عدد زوار العيادات وإعادة جدولة المواعيد على أن تتوالى اجتماعات المجلس لمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ بعض التوجيهات والقرارات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,374
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,756
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,933

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة