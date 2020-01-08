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"لا تبالغوا".. وزير الطاقة الإماراتي: لا نتوقع نقصًا في المعروض

قال: ما لم يحدث "تصعيد كارثي" في المنطقة.. وهو ما لا تتوقعه

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأربعاء، إنه يأمل ألا يحدث مزيد من التصعيد في المنطقة، ولا يتوقع نقصًا في إمدادات النفط؛ ما لم يحدث تصعيد كارثي بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال المزروعي: إن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليًا، وإن الإمارات لا تتوقع نقصًا في الإمدادات؛ ما لم يحدث "تصعيد كارثي" في المنطقة؛ وهو ما لا تتوقعه.

وتابع: الوضع الحالي ليس حربًا، ودعونا لا نبالغ في تقييم ما يحدث، ولا خطر على هرمز أو إمدادات النفط".

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"لا تبالغوا".. وزير الطاقة الإماراتي: لا نتوقع نقصًا في المعروض
سبق

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأربعاء، إنه يأمل ألا يحدث مزيد من التصعيد في المنطقة، ولا يتوقع نقصًا في إمدادات النفط؛ ما لم يحدث تصعيد كارثي بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال المزروعي: إن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليًا، وإن الإمارات لا تتوقع نقصًا في الإمدادات؛ ما لم يحدث "تصعيد كارثي" في المنطقة؛ وهو ما لا تتوقعه.

وتابع: الوضع الحالي ليس حربًا، ودعونا لا نبالغ في تقييم ما يحدث، ولا خطر على هرمز أو إمدادات النفط".

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
08:47 AM

"لا تبالغوا".. وزير الطاقة الإماراتي: لا نتوقع نقصًا في المعروض

قال: ما لم يحدث "تصعيد كارثي" في المنطقة.. وهو ما لا تتوقعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأربعاء، إنه يأمل ألا يحدث مزيد من التصعيد في المنطقة، ولا يتوقع نقصًا في إمدادات النفط؛ ما لم يحدث تصعيد كارثي بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال المزروعي: إن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليًا، وإن الإمارات لا تتوقع نقصًا في الإمدادات؛ ما لم يحدث "تصعيد كارثي" في المنطقة؛ وهو ما لا تتوقعه.

وتابع: الوضع الحالي ليس حربًا، ودعونا لا نبالغ في تقييم ما يحدث، ولا خطر على هرمز أو إمدادات النفط".

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