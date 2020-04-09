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الجزائر:  تسجيل 94 إصابة جديدة بكورونا .. والإجمالي يصل 1666

عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 347

قالت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 235 حالة، مع تسجيل 94 إصابة جديدة بالعدوى.
وطبقاً للبيانات الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الجزائر إلى 1666.
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 347، منها 123 حالة في مدينة البليدة و96 حالة في العاصمة الجزائر فيما يخضع 1704 أشخاص للعلاج وفقًا لبروتوكول "كلوروكين".

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر:  تسجيل 94 إصابة جديدة بكورونا .. والإجمالي يصل 1666
سبق

قالت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 235 حالة، مع تسجيل 94 إصابة جديدة بالعدوى.
وطبقاً للبيانات الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الجزائر إلى 1666.
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 347، منها 123 حالة في مدينة البليدة و96 حالة في العاصمة الجزائر فيما يخضع 1704 أشخاص للعلاج وفقًا لبروتوكول "كلوروكين".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
07:41 PM

الجزائر:  تسجيل 94 إصابة جديدة بكورونا .. والإجمالي يصل 1666

عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 347

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 235 حالة، مع تسجيل 94 إصابة جديدة بالعدوى.
وطبقاً للبيانات الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الجزائر إلى 1666.
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 347، منها 123 حالة في مدينة البليدة و96 حالة في العاصمة الجزائر فيما يخضع 1704 أشخاص للعلاج وفقًا لبروتوكول "كلوروكين".

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