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مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر في مكة

رصدت بلدية الشرائع الفرعية 10 أحوش سكراب مخالفة للاشتراطات البلدية

رصدت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية 10 أحوش سكراب مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابيّة التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدّسة بمشاركة لجنة تنظيم الحديد المستعمل والجهات الأمنية؛ للتأكّد من اشتراطات محال جمع وبيع السكراب.

وأوضحت البلدية أنه تم رصد المواقع المخالفة التي تعمل في ظل انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة وغياب النظافة العامة، علاوةً على العمل دون تراخيصٍ نظامية، مشيرةً إلى مصادرة الأدوات المستعملة إلى موقع البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الملاك.

من جانبها، واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين في حيي الكدوة والنكاسة، لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحماية المستهلكين، وأسفرت عن مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات المتنوعة مجهولة المصدر، فيما نفَّذت بلدية أجياد الفرعية جولات رقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وأسفرت الجولات عن إتلاف 200 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

كما قامت بلدية الشوقية الفرعية بجولاتٍ رقابية على قاعات واستراحات المناسبات والأفراح، وأسفرت عن إغلاق عددٍ من القاعات لمخالفة مزاولة النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على ملاكها.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال وسائل التواصل الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر في مكة
سبق

رصدت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية 10 أحوش سكراب مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابيّة التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدّسة بمشاركة لجنة تنظيم الحديد المستعمل والجهات الأمنية؛ للتأكّد من اشتراطات محال جمع وبيع السكراب.

وأوضحت البلدية أنه تم رصد المواقع المخالفة التي تعمل في ظل انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة وغياب النظافة العامة، علاوةً على العمل دون تراخيصٍ نظامية، مشيرةً إلى مصادرة الأدوات المستعملة إلى موقع البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الملاك.

من جانبها، واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين في حيي الكدوة والنكاسة، لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحماية المستهلكين، وأسفرت عن مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات المتنوعة مجهولة المصدر، فيما نفَّذت بلدية أجياد الفرعية جولات رقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وأسفرت الجولات عن إتلاف 200 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

كما قامت بلدية الشوقية الفرعية بجولاتٍ رقابية على قاعات واستراحات المناسبات والأفراح، وأسفرت عن إغلاق عددٍ من القاعات لمخالفة مزاولة النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على ملاكها.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال وسائل التواصل الرسمية.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
10:08 AM

مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر في مكة

رصدت بلدية الشرائع الفرعية 10 أحوش سكراب مخالفة للاشتراطات البلدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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رصدت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية 10 أحوش سكراب مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابيّة التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدّسة بمشاركة لجنة تنظيم الحديد المستعمل والجهات الأمنية؛ للتأكّد من اشتراطات محال جمع وبيع السكراب.

وأوضحت البلدية أنه تم رصد المواقع المخالفة التي تعمل في ظل انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة وغياب النظافة العامة، علاوةً على العمل دون تراخيصٍ نظامية، مشيرةً إلى مصادرة الأدوات المستعملة إلى موقع البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الملاك.

من جانبها، واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين في حيي الكدوة والنكاسة، لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحماية المستهلكين، وأسفرت عن مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات المتنوعة مجهولة المصدر، فيما نفَّذت بلدية أجياد الفرعية جولات رقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وأسفرت الجولات عن إتلاف 200 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

كما قامت بلدية الشوقية الفرعية بجولاتٍ رقابية على قاعات واستراحات المناسبات والأفراح، وأسفرت عن إغلاق عددٍ من القاعات لمخالفة مزاولة النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على ملاكها.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال وسائل التواصل الرسمية.

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