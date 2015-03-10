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الكويت تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" والعدد يصل لـ 69 حالة

وفق ما كشفته "الصحة" في مؤتمرها الصحافي اليومي حول تطورات الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، إصابة 4 حالات بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق ما أعلنته الوزارة في مؤتمرها الصحافي اليومي حول التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 69 حالة.

ووفق صحيفة الرأي الكويتية، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ إن حالة من الإصابات الأربع الجديدة مرتبطة بالسفر لإيران، وحالتين لمواطنيْن قَدِما من مصر، فيما الحالة الرابعة لمصري مخالط شخصاً قَدِم من أذربيجان.

وأكّد السند؛ أن خطط الوزارة حاضرة للتوسع في المحاجر الصحية.

الكويت فيروس كورنا الجديد

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الكويت تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" والعدد يصل لـ 69 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، إصابة 4 حالات بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق ما أعلنته الوزارة في مؤتمرها الصحافي اليومي حول التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 69 حالة.

ووفق صحيفة الرأي الكويتية، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ إن حالة من الإصابات الأربع الجديدة مرتبطة بالسفر لإيران، وحالتين لمواطنيْن قَدِما من مصر، فيما الحالة الرابعة لمصري مخالط شخصاً قَدِم من أذربيجان.

وأكّد السند؛ أن خطط الوزارة حاضرة للتوسع في المحاجر الصحية.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
10:51 AM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
11:21 AM

الكويت تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" والعدد يصل لـ 69 حالة

وفق ما كشفته "الصحة" في مؤتمرها الصحافي اليومي حول تطورات الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، إصابة 4 حالات بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق ما أعلنته الوزارة في مؤتمرها الصحافي اليومي حول التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 69 حالة.

ووفق صحيفة الرأي الكويتية، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ إن حالة من الإصابات الأربع الجديدة مرتبطة بالسفر لإيران، وحالتين لمواطنيْن قَدِما من مصر، فيما الحالة الرابعة لمصري مخالط شخصاً قَدِم من أذربيجان.

وأكّد السند؛ أن خطط الوزارة حاضرة للتوسع في المحاجر الصحية.

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