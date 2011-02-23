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عكس السير لتفادي مطب.. ضبط قائد المركبة المتهور بدومة الجندل

تفاعلاً من "المرور السعودي" عقب فيديو رصد الواقعة ونشر عبر تويتر

تفاعلت إدارة المرور السعودي مع تغريدة على تويتر، حول صاحب مركبة متهور بدومة الجندل يفحط ويعكس الاتجاه لتفادي التهدئة على أحد المطبات.

وأفاد الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، بأنه تمّ القبض على قائد المركبة المتهور، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، شاكراً الاهتمام والحرص على تطبيق الأنظمة المرورية.

ونشر الحساب صورة للمركبة وهي مصادرة لنقلها إلى الجهة المختصة.

إدارة المرور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عكس السير لتفادي مطب.. ضبط قائد المركبة المتهور بدومة الجندل
سبق

تفاعلت إدارة المرور السعودي مع تغريدة على تويتر، حول صاحب مركبة متهور بدومة الجندل يفحط ويعكس الاتجاه لتفادي التهدئة على أحد المطبات.

وأفاد الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، بأنه تمّ القبض على قائد المركبة المتهور، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، شاكراً الاهتمام والحرص على تطبيق الأنظمة المرورية.

ونشر الحساب صورة للمركبة وهي مصادرة لنقلها إلى الجهة المختصة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
12:07 PM

عكس السير لتفادي مطب.. ضبط قائد المركبة المتهور بدومة الجندل

تفاعلاً من "المرور السعودي" عقب فيديو رصد الواقعة ونشر عبر تويتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,795

تفاعلت إدارة المرور السعودي مع تغريدة على تويتر، حول صاحب مركبة متهور بدومة الجندل يفحط ويعكس الاتجاه لتفادي التهدئة على أحد المطبات.

وأفاد الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، بأنه تمّ القبض على قائد المركبة المتهور، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، شاكراً الاهتمام والحرص على تطبيق الأنظمة المرورية.

ونشر الحساب صورة للمركبة وهي مصادرة لنقلها إلى الجهة المختصة.

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