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جسم غريب ينفجر داخل مطار بغداد الدولي

دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر

انفجر، اليوم السبت، جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وقال مصدر أمني عراقي: إن ”جسماً غريباً انفجر داخل مطار بغداد الدولي، بالقرب من مدرسة الرد السريع العسكرية، دون أن يخلف خسائر بشرية أو مادية“.

بيّن المصدر وفق موقع إرم نيوز الإماراتي، أن ”القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار، خشية من وقوع انفجارات أخرى، فيما فتحت تحقيقًا لمعرفة طبيعة الانفجار، فيما تجري حالياً مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمطار، لمعرفة من وضع هذا الجسم داخل المطار، إذا ما كان عبوة أو غيرها من المتفجرات“.

الرئيسية/ أخبار العالم

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جسم غريب ينفجر داخل مطار بغداد الدولي
سبق

انفجر، اليوم السبت، جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وقال مصدر أمني عراقي: إن ”جسماً غريباً انفجر داخل مطار بغداد الدولي، بالقرب من مدرسة الرد السريع العسكرية، دون أن يخلف خسائر بشرية أو مادية“.

بيّن المصدر وفق موقع إرم نيوز الإماراتي، أن ”القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار، خشية من وقوع انفجارات أخرى، فيما فتحت تحقيقًا لمعرفة طبيعة الانفجار، فيما تجري حالياً مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمطار، لمعرفة من وضع هذا الجسم داخل المطار، إذا ما كان عبوة أو غيرها من المتفجرات“.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
12:15 PM

جسم غريب ينفجر داخل مطار بغداد الدولي

دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,559

انفجر، اليوم السبت، جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وقال مصدر أمني عراقي: إن ”جسماً غريباً انفجر داخل مطار بغداد الدولي، بالقرب من مدرسة الرد السريع العسكرية، دون أن يخلف خسائر بشرية أو مادية“.

بيّن المصدر وفق موقع إرم نيوز الإماراتي، أن ”القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار، خشية من وقوع انفجارات أخرى، فيما فتحت تحقيقًا لمعرفة طبيعة الانفجار، فيما تجري حالياً مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمطار، لمعرفة من وضع هذا الجسم داخل المطار، إذا ما كان عبوة أو غيرها من المتفجرات“.

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