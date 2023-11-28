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"بلدية الخبر" تطلق فعاليات حملة "مكارم الأخلاق"

تُعنى بإبراز دور المملكة في تعزيز القيم والآداب والسلوك

أطلق رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي بمكتبه، حملة "مكارم الأخلاق"، واستمع لشرح عن الحملة وأهدافها من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر الشيخ أحمد بن إبراهيم كريري.

وأبدى "الحربي" شكره وتقديره للجهود التوعوية المبذولة؛ مؤكدًا دعمه لجميع أعمال الحملة، والتي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

وتُعنى الحملة بإبراز جهود المملكة ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تُبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جهته، أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية الخبر" تطلق فعاليات حملة "مكارم الأخلاق"
سبق

أطلق رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي بمكتبه، حملة "مكارم الأخلاق"، واستمع لشرح عن الحملة وأهدافها من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر الشيخ أحمد بن إبراهيم كريري.

وأبدى "الحربي" شكره وتقديره للجهود التوعوية المبذولة؛ مؤكدًا دعمه لجميع أعمال الحملة، والتي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

وتُعنى الحملة بإبراز جهود المملكة ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تُبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جهته، أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
01:57 PM

"بلدية الخبر" تطلق فعاليات حملة "مكارم الأخلاق"

تُعنى بإبراز دور المملكة في تعزيز القيم والآداب والسلوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أطلق رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي بمكتبه، حملة "مكارم الأخلاق"، واستمع لشرح عن الحملة وأهدافها من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر الشيخ أحمد بن إبراهيم كريري.

وأبدى "الحربي" شكره وتقديره للجهود التوعوية المبذولة؛ مؤكدًا دعمه لجميع أعمال الحملة، والتي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

وتُعنى الحملة بإبراز جهود المملكة ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تُبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جهته، أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

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