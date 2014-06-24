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"الشورى" يدرس التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

المجلس تناول عددًا من تقارير الأداء السنوية لبعض الجهات الحكومية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل بن محمد الإدريسي، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للعام المالي 1441/ 1442هـ، تمهيدًا لرفع تقريرها ورأيها للمجلس في إحدى جلساته المقبلة.

وبحثت اللجنة في اجتماعها ما تضمنه التقرير من جوانب تتعلق باختصاصات المركز ورسالته التي تسعى إلى تطوير وتعزيز ومتابعة تنفيذ الشراكات الاستراتيجية الدولية من خلال العمل مع الجهات ذات الصلة على مواءمة الجهود الهادفة إلى تعظيم المنفعة للمملكة، وتعزيز المكانة الرفيعة للمملكة عالميًا من خلال الشراكات الاستراتيجية الدولية.

وشهد الاجتماع استعراض خطة عمل المركز بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة بما فيها التجارية والفرص الاستثمارية مع عددٍ من الدول ذات الاهتمام المشترك، والإسهام في استكشاف آفاق أوسع للشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعات الأعمال الدولية، وتدفع باتجاه تذليل المعوقات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المنتجات والصادرات السعودية في الأسواق الدولية.

وفي شأن آخر، ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار- إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى في اجتماعٍ لها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1441 / 1442هـ والتقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وأعدت اللجنة تقاريرها بشأن ما تمت دراسته ومناقشته خلال الاجتماع وما تضمنته من رأي ودراسة وتوصيات ورفعها للمجلس تمهيداً لمناقشتها في إحدى جلساته القادمة.

يُذكر أن لجنتيْ الشؤون الخارجية والثقافة والإعلام والسياحة والآثار ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، واللتان تدرسان بحسب اختصاصهما الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليهما من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير المتضمنة التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يدرس التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية
سبق

عقدت لجنة الشؤون الخارجية، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل بن محمد الإدريسي، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للعام المالي 1441/ 1442هـ، تمهيدًا لرفع تقريرها ورأيها للمجلس في إحدى جلساته المقبلة.

وبحثت اللجنة في اجتماعها ما تضمنه التقرير من جوانب تتعلق باختصاصات المركز ورسالته التي تسعى إلى تطوير وتعزيز ومتابعة تنفيذ الشراكات الاستراتيجية الدولية من خلال العمل مع الجهات ذات الصلة على مواءمة الجهود الهادفة إلى تعظيم المنفعة للمملكة، وتعزيز المكانة الرفيعة للمملكة عالميًا من خلال الشراكات الاستراتيجية الدولية.

وشهد الاجتماع استعراض خطة عمل المركز بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة بما فيها التجارية والفرص الاستثمارية مع عددٍ من الدول ذات الاهتمام المشترك، والإسهام في استكشاف آفاق أوسع للشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعات الأعمال الدولية، وتدفع باتجاه تذليل المعوقات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المنتجات والصادرات السعودية في الأسواق الدولية.

وفي شأن آخر، ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار- إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى في اجتماعٍ لها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1441 / 1442هـ والتقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وأعدت اللجنة تقاريرها بشأن ما تمت دراسته ومناقشته خلال الاجتماع وما تضمنته من رأي ودراسة وتوصيات ورفعها للمجلس تمهيداً لمناقشتها في إحدى جلساته القادمة.

يُذكر أن لجنتيْ الشؤون الخارجية والثقافة والإعلام والسياحة والآثار ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، واللتان تدرسان بحسب اختصاصهما الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليهما من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير المتضمنة التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
03:09 PM

"الشورى" يدرس التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

المجلس تناول عددًا من تقارير الأداء السنوية لبعض الجهات الحكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الشؤون الخارجية، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل بن محمد الإدريسي، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للعام المالي 1441/ 1442هـ، تمهيدًا لرفع تقريرها ورأيها للمجلس في إحدى جلساته المقبلة.

وبحثت اللجنة في اجتماعها ما تضمنه التقرير من جوانب تتعلق باختصاصات المركز ورسالته التي تسعى إلى تطوير وتعزيز ومتابعة تنفيذ الشراكات الاستراتيجية الدولية من خلال العمل مع الجهات ذات الصلة على مواءمة الجهود الهادفة إلى تعظيم المنفعة للمملكة، وتعزيز المكانة الرفيعة للمملكة عالميًا من خلال الشراكات الاستراتيجية الدولية.

وشهد الاجتماع استعراض خطة عمل المركز بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة بما فيها التجارية والفرص الاستثمارية مع عددٍ من الدول ذات الاهتمام المشترك، والإسهام في استكشاف آفاق أوسع للشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعات الأعمال الدولية، وتدفع باتجاه تذليل المعوقات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المنتجات والصادرات السعودية في الأسواق الدولية.

وفي شأن آخر، ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار- إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى في اجتماعٍ لها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1441 / 1442هـ والتقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وأعدت اللجنة تقاريرها بشأن ما تمت دراسته ومناقشته خلال الاجتماع وما تضمنته من رأي ودراسة وتوصيات ورفعها للمجلس تمهيداً لمناقشتها في إحدى جلساته القادمة.

يُذكر أن لجنتيْ الشؤون الخارجية والثقافة والإعلام والسياحة والآثار ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، واللتان تدرسان بحسب اختصاصهما الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليهما من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير المتضمنة التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.

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