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"كورونا" يحتجز سفينتين جديدتين.. 1726 راكبًا تحت التهديد

رئيس جنوب إفريقيا كان قد أعلن حالة الكوارث ونفّذ إجراءات عاجلة

فرضت جنوب إفريقيا حجرًا صحيًّا على سفينة سياحية وسفينة للشحن قبالة مدينة كيب تاون، بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد أفراد طاقم إحدى السفينتين.

وقالت شركة "ترانزنت" المشغّلة للموانئ في جنوب إفريقيا: إن المشتبه بإصابته أحد أفراد طاقم سفينة الشحن، وذهب في رحلة جوية برفقة فرد آخر في الطاقم و6 من ركاب السفينة السياحية.

وأضافت وفق "سكاي نيوز عربية" أن الركاب الستة الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي ترفع علم إيطاليا لم تظهر عليهم أي أعراض.

وكانت السفينة التي تحمل على متنها 1240 راكبًا و486 من أفراد الطاقم، في طريقها للعودة من مدينة والفيس باي في ناميبيا.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا قد أعلن حالة الكوارث، ونفّذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.

وتأكدت إصابة 85 شخصًا بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، ارتفاعًا من 23 إصابة في اليوم السابق.

ومن بين المصابين 8 حالات عدوى محلية، حسبما أعلنته وزارة الصحة، من بينها طفل عمره عامان.

سفينة سياحية مدينة كيب تاون فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يحتجز سفينتين جديدتين.. 1726 راكبًا تحت التهديد
سبق

فرضت جنوب إفريقيا حجرًا صحيًّا على سفينة سياحية وسفينة للشحن قبالة مدينة كيب تاون، بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد أفراد طاقم إحدى السفينتين.

وقالت شركة "ترانزنت" المشغّلة للموانئ في جنوب إفريقيا: إن المشتبه بإصابته أحد أفراد طاقم سفينة الشحن، وذهب في رحلة جوية برفقة فرد آخر في الطاقم و6 من ركاب السفينة السياحية.

وأضافت وفق "سكاي نيوز عربية" أن الركاب الستة الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي ترفع علم إيطاليا لم تظهر عليهم أي أعراض.

وكانت السفينة التي تحمل على متنها 1240 راكبًا و486 من أفراد الطاقم، في طريقها للعودة من مدينة والفيس باي في ناميبيا.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا قد أعلن حالة الكوارث، ونفّذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.

وتأكدت إصابة 85 شخصًا بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، ارتفاعًا من 23 إصابة في اليوم السابق.

ومن بين المصابين 8 حالات عدوى محلية، حسبما أعلنته وزارة الصحة، من بينها طفل عمره عامان.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:48 AM

"كورونا" يحتجز سفينتين جديدتين.. 1726 راكبًا تحت التهديد

رئيس جنوب إفريقيا كان قد أعلن حالة الكوارث ونفّذ إجراءات عاجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت جنوب إفريقيا حجرًا صحيًّا على سفينة سياحية وسفينة للشحن قبالة مدينة كيب تاون، بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد أفراد طاقم إحدى السفينتين.

وقالت شركة "ترانزنت" المشغّلة للموانئ في جنوب إفريقيا: إن المشتبه بإصابته أحد أفراد طاقم سفينة الشحن، وذهب في رحلة جوية برفقة فرد آخر في الطاقم و6 من ركاب السفينة السياحية.

وأضافت وفق "سكاي نيوز عربية" أن الركاب الستة الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي ترفع علم إيطاليا لم تظهر عليهم أي أعراض.

وكانت السفينة التي تحمل على متنها 1240 راكبًا و486 من أفراد الطاقم، في طريقها للعودة من مدينة والفيس باي في ناميبيا.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا قد أعلن حالة الكوارث، ونفّذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.

وتأكدت إصابة 85 شخصًا بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، ارتفاعًا من 23 إصابة في اليوم السابق.

ومن بين المصابين 8 حالات عدوى محلية، حسبما أعلنته وزارة الصحة، من بينها طفل عمره عامان.

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