مصادر: الأمن يضبط خاطف حقيبة المرأة

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شخص؛ خطف حقيبة امرأة خلال سيرها في أحد الشوارع.
وكانت كاميرات مراقبة قد وثَّقت الحادثة التي تم تداول مقطع فيديو لها.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شخص؛ خطف حقيبة امرأة خلال سيرها في أحد الشوارع.
وكانت كاميرات مراقبة قد وثَّقت الحادثة التي تم تداول مقطع فيديو لها.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شخص؛ خطف حقيبة امرأة خلال سيرها في أحد الشوارع.
وكانت كاميرات مراقبة قد وثَّقت الحادثة التي تم تداول مقطع فيديو لها.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شخص؛ خطف حقيبة امرأة خلال سيرها في أحد الشوارع.
وكانت كاميرات مراقبة قد وثَّقت الحادثة التي تم تداول مقطع فيديو لها.