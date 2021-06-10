رُزق الزميل يوسف عبدالله الأحمدي، رئيس قسم الإعلانات المنوعة والديجتال بجريدة "أم القرى"، بمولود أسماه «عبدالله».. جعله الله من مواليد السعادة والصلاح، وأقرّ به أعين والديه.
"الأحمدي" يُرزق بـ"عبدالله"
رُزق الزميل يوسف عبدالله الأحمدي، رئيس قسم الإعلانات المنوعة والديجتال بجريدة "أم القرى"، بمولود أسماه «عبدالله».. جعله الله من مواليد السعادة والصلاح، وأقرّ به أعين والديه.
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"الأحمدي" يُرزق بـ"عبدالله"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-10
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
09:27 AM
"الأحمدي" يُرزق بـ"عبدالله"
رُزق الزميل يوسف عبدالله الأحمدي، رئيس قسم الإعلانات المنوعة والديجتال بجريدة "أم القرى"، بمولود أسماه «عبدالله».. جعله الله من مواليد السعادة والصلاح، وأقرّ به أعين والديه.
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