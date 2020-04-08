"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعديّة على مكة المكرّمة

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.