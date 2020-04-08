النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعديّة على مكة المكرّمة

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.

الأرصاد أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعديّة على مكة المكرّمة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:40 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعديّة على مكة المكرّمة

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
1,547

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,075
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,739
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,026

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة