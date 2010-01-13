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روسيا تحذر أمريكا: فرض عقوبات على "بوتين" سيؤدي لقطع العلاقات

"بيسكوف" اعتبر اتخاذ الإجراء ضد الرئيس تجاوزًا للحدود

حذر الكرملين الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الخميس"، من أن العقوبات المقترحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس؛ ستؤدي إلى قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وشدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على أن العقوبات المقترحة ستفسر بشكل سلبي للغاية، وأنها يمكن أن تتساوي مع قطع العلاقات؛ وفقًا لـ"سي إن إن".

وقال "بيسكوف": "نحن نقيم مثل هذه التصريحات ومشاريع القوانين بشكل سلبي للغاية، على خلفية المفاوضات الجارية التي إن كانت غير ناجحة، لكنها مفاوضات".

ووصف المتحدث فرض عقوبات على الرئيس الروسي بـ"تجاوز للحدود".

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تحذر أمريكا: فرض عقوبات على "بوتين" سيؤدي لقطع العلاقات
سبق

حذر الكرملين الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الخميس"، من أن العقوبات المقترحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس؛ ستؤدي إلى قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وشدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على أن العقوبات المقترحة ستفسر بشكل سلبي للغاية، وأنها يمكن أن تتساوي مع قطع العلاقات؛ وفقًا لـ"سي إن إن".

وقال "بيسكوف": "نحن نقيم مثل هذه التصريحات ومشاريع القوانين بشكل سلبي للغاية، على خلفية المفاوضات الجارية التي إن كانت غير ناجحة، لكنها مفاوضات".

ووصف المتحدث فرض عقوبات على الرئيس الروسي بـ"تجاوز للحدود".

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
05:42 PM

روسيا تحذر أمريكا: فرض عقوبات على "بوتين" سيؤدي لقطع العلاقات

"بيسكوف" اعتبر اتخاذ الإجراء ضد الرئيس تجاوزًا للحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الكرملين الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الخميس"، من أن العقوبات المقترحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس؛ ستؤدي إلى قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وشدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على أن العقوبات المقترحة ستفسر بشكل سلبي للغاية، وأنها يمكن أن تتساوي مع قطع العلاقات؛ وفقًا لـ"سي إن إن".

وقال "بيسكوف": "نحن نقيم مثل هذه التصريحات ومشاريع القوانين بشكل سلبي للغاية، على خلفية المفاوضات الجارية التي إن كانت غير ناجحة، لكنها مفاوضات".

ووصف المتحدث فرض عقوبات على الرئيس الروسي بـ"تجاوز للحدود".

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