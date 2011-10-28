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"محافظ حفر الباطن" يدشّن عربة الصحة المتنقلة للتبرع بالدم بمقر المحافظة

دشّن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، أمس، بمقر المحافظة بحضور مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، عربة التبرع بالدم الجديدة المتنقلة لوزارة الصحة.

واستمع الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، لشرح موجز من مدير الشؤون الصحية على ما تحتويه العربة من معدات ومواصفات عالية التجهيز وأماكن انطلاق الحملة في عدد من مواقع المحافظة.

وتقدم محافظ حفر الباطن المتبرعين في أول حملة للعربة في مقر المحافظة لدعم بنك الدم وتعزير ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بشكل طوعي ومنتظم والعمل على الاكتفاء التام، من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم بالمحافظة، إضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم.

ورفع الشكر والتقدير لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، مؤكدًا على الأهداف الإنسانية النبيلة لهذه العربة من خلال زيادة مخزون بنوك الدم بالمحافظة، وحفظ الأرواح، والأثر الإيجابي الذي يعود به على المتبرع، والفوائد الجمة التي يجنيها المجتمع، كما حث الجميع على المشاركة في التبرع بالدم في المواقع التي خصصتها صحة حفر الباطن.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، أن عربة التبرع بالدم المتنقلة مجهزة بمواصفات متطورة، ومزودة بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وتتضمن غرفة انتظار للمتبرعين بالدم، إضافة إلى غرفتين لفحص ما قبل التبرع و 4 كراسي تبرع بالدم وبنك دم لتجهيز العيّنات وحفظ أكياس الدم.

وأضاف الصافي، حققت عربة التبرع بالدم إمكانية الوصول إلى المتبرعين في الأماكن العامة وفي مواقعهم، مقدما شكره للأمير منصور بن محمد، على تدشين عربة التبرع بالدم المتنقلة وتوجيهاته المستمرة، للوصول بالخدمات الصحية بالمحافظة لأعلى المستويات وبدعم واهتمام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في تطوير القطاع الصحي والمنظومة الصحية بمحافظة حفر الباطن.

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"محافظ حفر الباطن" يدشّن عربة الصحة المتنقلة للتبرع بالدم بمقر المحافظة
سبق

دشّن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، أمس، بمقر المحافظة بحضور مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، عربة التبرع بالدم الجديدة المتنقلة لوزارة الصحة.

واستمع الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، لشرح موجز من مدير الشؤون الصحية على ما تحتويه العربة من معدات ومواصفات عالية التجهيز وأماكن انطلاق الحملة في عدد من مواقع المحافظة.

وتقدم محافظ حفر الباطن المتبرعين في أول حملة للعربة في مقر المحافظة لدعم بنك الدم وتعزير ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بشكل طوعي ومنتظم والعمل على الاكتفاء التام، من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم بالمحافظة، إضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم.

ورفع الشكر والتقدير لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، مؤكدًا على الأهداف الإنسانية النبيلة لهذه العربة من خلال زيادة مخزون بنوك الدم بالمحافظة، وحفظ الأرواح، والأثر الإيجابي الذي يعود به على المتبرع، والفوائد الجمة التي يجنيها المجتمع، كما حث الجميع على المشاركة في التبرع بالدم في المواقع التي خصصتها صحة حفر الباطن.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، أن عربة التبرع بالدم المتنقلة مجهزة بمواصفات متطورة، ومزودة بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وتتضمن غرفة انتظار للمتبرعين بالدم، إضافة إلى غرفتين لفحص ما قبل التبرع و 4 كراسي تبرع بالدم وبنك دم لتجهيز العيّنات وحفظ أكياس الدم.

وأضاف الصافي، حققت عربة التبرع بالدم إمكانية الوصول إلى المتبرعين في الأماكن العامة وفي مواقعهم، مقدما شكره للأمير منصور بن محمد، على تدشين عربة التبرع بالدم المتنقلة وتوجيهاته المستمرة، للوصول بالخدمات الصحية بالمحافظة لأعلى المستويات وبدعم واهتمام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في تطوير القطاع الصحي والمنظومة الصحية بمحافظة حفر الباطن.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:38 PM

"محافظ حفر الباطن" يدشّن عربة الصحة المتنقلة للتبرع بالدم بمقر المحافظة

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حامد العلي - حفر الباطن
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دشّن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، أمس، بمقر المحافظة بحضور مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، عربة التبرع بالدم الجديدة المتنقلة لوزارة الصحة.

واستمع الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، لشرح موجز من مدير الشؤون الصحية على ما تحتويه العربة من معدات ومواصفات عالية التجهيز وأماكن انطلاق الحملة في عدد من مواقع المحافظة.

وتقدم محافظ حفر الباطن المتبرعين في أول حملة للعربة في مقر المحافظة لدعم بنك الدم وتعزير ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بشكل طوعي ومنتظم والعمل على الاكتفاء التام، من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم بالمحافظة، إضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم.

ورفع الشكر والتقدير لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، مؤكدًا على الأهداف الإنسانية النبيلة لهذه العربة من خلال زيادة مخزون بنوك الدم بالمحافظة، وحفظ الأرواح، والأثر الإيجابي الذي يعود به على المتبرع، والفوائد الجمة التي يجنيها المجتمع، كما حث الجميع على المشاركة في التبرع بالدم في المواقع التي خصصتها صحة حفر الباطن.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، أن عربة التبرع بالدم المتنقلة مجهزة بمواصفات متطورة، ومزودة بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وتتضمن غرفة انتظار للمتبرعين بالدم، إضافة إلى غرفتين لفحص ما قبل التبرع و 4 كراسي تبرع بالدم وبنك دم لتجهيز العيّنات وحفظ أكياس الدم.

وأضاف الصافي، حققت عربة التبرع بالدم إمكانية الوصول إلى المتبرعين في الأماكن العامة وفي مواقعهم، مقدما شكره للأمير منصور بن محمد، على تدشين عربة التبرع بالدم المتنقلة وتوجيهاته المستمرة، للوصول بالخدمات الصحية بالمحافظة لأعلى المستويات وبدعم واهتمام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في تطوير القطاع الصحي والمنظومة الصحية بمحافظة حفر الباطن.

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