النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1208 خلال الـ24 ساعة الماضية

اليوم الجمعة.. القوات الأميركية وجنود حلف الأطلسي يغادرون قاعدة باغرام في أفغانستان

مسؤول: "كل قوات التحالف غادرت القاعدة"

غادر كل القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية الأفغانية، وفقاً لما أفاد به مسؤول أميركي في مجال الدفاع، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكاً.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "كل قوات التحالف غادرت باغرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأميركية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة؛ الواقعة على بعد خمسين كيلو مترا شمال كابول.

ولم يوضح متى ستسلم القاعدة رسمياً إلى القوات الأفغانية.

وبات الجيش الأميركي والحلف الأطلسي في المراحل الأخيرة للانسحاب من أفغانستان بعد تدخل استمر عشرين عاماً في البلاد، الذي يفترض أن ينجز في 11 سبتمبر 2021.

وشنّت حركة طالبان هجمات متواصلة في أنحاء أفغانستان في الشهرين الأخيرين مسيطرة على عشرات الأقاليم، فيما عززت قوات الأمن لأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسة.

وستشكل قدرة القوات الأفغانية على المحافظة على سيطرتها في قاعدة باغرام الجوية مسألة محورية في ضمان على أمن العاصمة كابول المجاورة ومواصلة الضغط على حركة طالبان.

وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزاً للعمليات الأميركية الإستراتيجية في البلاد حيث كانت الحرب الطويلة على حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها تشن عبر ضربات جوية خصوصاً.

وعلى مر السنين استقبلت القاعدة الكبيرة مئات آلاف الجنود الأميركيين ومن حلف شمال الأطلسي ومقاولين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اليوم الجمعة.. القوات الأميركية وجنود حلف الأطلسي يغادرون قاعدة باغرام في أفغانستان
سبق

غادر كل القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية الأفغانية، وفقاً لما أفاد به مسؤول أميركي في مجال الدفاع، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكاً.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "كل قوات التحالف غادرت باغرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأميركية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة؛ الواقعة على بعد خمسين كيلو مترا شمال كابول.

ولم يوضح متى ستسلم القاعدة رسمياً إلى القوات الأفغانية.

وبات الجيش الأميركي والحلف الأطلسي في المراحل الأخيرة للانسحاب من أفغانستان بعد تدخل استمر عشرين عاماً في البلاد، الذي يفترض أن ينجز في 11 سبتمبر 2021.

وشنّت حركة طالبان هجمات متواصلة في أنحاء أفغانستان في الشهرين الأخيرين مسيطرة على عشرات الأقاليم، فيما عززت قوات الأمن لأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسة.

وستشكل قدرة القوات الأفغانية على المحافظة على سيطرتها في قاعدة باغرام الجوية مسألة محورية في ضمان على أمن العاصمة كابول المجاورة ومواصلة الضغط على حركة طالبان.

وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزاً للعمليات الأميركية الإستراتيجية في البلاد حيث كانت الحرب الطويلة على حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها تشن عبر ضربات جوية خصوصاً.

وعلى مر السنين استقبلت القاعدة الكبيرة مئات آلاف الجنود الأميركيين ومن حلف شمال الأطلسي ومقاولين.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
01:49 PM

اليوم الجمعة.. القوات الأميركية وجنود حلف الأطلسي يغادرون قاعدة باغرام في أفغانستان

مسؤول: "كل قوات التحالف غادرت القاعدة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,245

غادر كل القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية الأفغانية، وفقاً لما أفاد به مسؤول أميركي في مجال الدفاع، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكاً.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "كل قوات التحالف غادرت باغرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأميركية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة؛ الواقعة على بعد خمسين كيلو مترا شمال كابول.

ولم يوضح متى ستسلم القاعدة رسمياً إلى القوات الأفغانية.

وبات الجيش الأميركي والحلف الأطلسي في المراحل الأخيرة للانسحاب من أفغانستان بعد تدخل استمر عشرين عاماً في البلاد، الذي يفترض أن ينجز في 11 سبتمبر 2021.

وشنّت حركة طالبان هجمات متواصلة في أنحاء أفغانستان في الشهرين الأخيرين مسيطرة على عشرات الأقاليم، فيما عززت قوات الأمن لأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسة.

وستشكل قدرة القوات الأفغانية على المحافظة على سيطرتها في قاعدة باغرام الجوية مسألة محورية في ضمان على أمن العاصمة كابول المجاورة ومواصلة الضغط على حركة طالبان.

وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزاً للعمليات الأميركية الإستراتيجية في البلاد حيث كانت الحرب الطويلة على حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها تشن عبر ضربات جوية خصوصاً.

وعلى مر السنين استقبلت القاعدة الكبيرة مئات آلاف الجنود الأميركيين ومن حلف شمال الأطلسي ومقاولين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,914
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,577
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,132

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة