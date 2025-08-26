مجلس جامعة جازان يوافق على الابتعاث والتمديد لـ 153 معيداً ومحاضراً

كما اعتمد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في الجامعة

عقد مجلس جامعة جازان جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/1441هـ برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، صباح اليوم الأحد، بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة.

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها الموافقة على تعيين ستة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة أستاذ مساعد.

كما وافق المجلس على ابتعاث وتمديد بعثة لعدد 153 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعدد 15 طالباً وطالبة، واعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، وندب وإعارة عضو من أعضاء هيئة التدريس لجهة حكومية.