النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق إدارة للعمل التطوعي بالشؤون الإسلامية

ضمن المساهمة الفعالة في مجال العمل التطوعي

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بإنشاء إدارة للعمل التطوعي في ديوان الوزارة ترتبط بالإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوكالة الدعوة والإرشاد، وإنشاء أقسام للعمل التطوعي في فروع الوزارة.

يأتي هذا القرار في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمساهمة الفعالة في مجال العمل التطوعي، والتكافل الاجتماعي؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق إدارة للعمل التطوعي بالشؤون الإسلامية
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بإنشاء إدارة للعمل التطوعي في ديوان الوزارة ترتبط بالإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوكالة الدعوة والإرشاد، وإنشاء أقسام للعمل التطوعي في فروع الوزارة.

يأتي هذا القرار في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمساهمة الفعالة في مجال العمل التطوعي، والتكافل الاجتماعي؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
03:29 PM

إطلاق إدارة للعمل التطوعي بالشؤون الإسلامية

ضمن المساهمة الفعالة في مجال العمل التطوعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,737

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بإنشاء إدارة للعمل التطوعي في ديوان الوزارة ترتبط بالإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوكالة الدعوة والإرشاد، وإنشاء أقسام للعمل التطوعي في فروع الوزارة.

يأتي هذا القرار في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمساهمة الفعالة في مجال العمل التطوعي، والتكافل الاجتماعي؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,852
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,129

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة