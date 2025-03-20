إطلاق إدارة للعمل التطوعي بالشؤون الإسلامية

ضمن المساهمة الفعالة في مجال العمل التطوعي

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بإنشاء إدارة للعمل التطوعي في ديوان الوزارة ترتبط بالإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوكالة الدعوة والإرشاد، وإنشاء أقسام للعمل التطوعي في فروع الوزارة.

يأتي هذا القرار في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمساهمة الفعالة في مجال العمل التطوعي، والتكافل الاجتماعي؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.