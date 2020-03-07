شاهد .. "الصحة الألمانية" تنشر مقطع هادف حول انتشار "كورونا" وتعممه لمواطنيها

أكدت أن العالم بات يواجه "وباء عالمياً" مع تفشي الفيروس وتزايد عدد الإصابات

نشرت وزارة الصحة الألمانية مقطع فيديو، تم تداوله بنطاق واسع يشرح آلية انتشار فيروس كورونا بين الناس عن طريق اللمس، وتم بث الفيديو للمواطنين الألمان للتحذير والتوعية بكيفية انتقال وانتشار الفيروس الذي بات خطراً يهدد المجتمعات البشرية بالعالم.

وتفصيلاً، كانت الحكومة الألمانية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن العالم بات يواجه "وباء عالمياً" مع تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تنظر إلى الوضع "بجدية كبرى" مع تزايد عدد الإصابات بشكل متواصل.

وقال وزير الصحة "ينس سبان" متحدثاً أمام مجلس النواب في برلين إن "وباء كورونا المستجد في الصين تحول إلى وباء عالمي"، وذكر معهد روبرت كوخ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا ارتفع إلى 240 يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" أن 15 من 16 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثراً، ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي وينتشر سريعاً في أنحاء العالم.

يذكر أن الخوف من فيروس كورونا، تسبب في نقص سوائل التعقيم والكمامات في الصيدليات والمتاجر، ما دفع البعض لمحاولة الحصول عليها بأي طريقة، فشهدت مستشفيات ألمانية وقائع سرقة غير معتادة، حيث رصدت مستشفيات ألمانية "اختفاء" زجاجات سوائل التعقيم المتاحة للجميع عادة عند مدخل المستشفى وفي غرف المرضى.

وقال متحدث باسم ثلاث مستشفيات في دوسبورغ، إن الارتباط بين هذه الوقائع وبين فيروس كورونا واضح للغاية خاصة مع نقص سوائل التعقيم في الصيدليات والمتاجر. ووفقاً لصحيفة "راينشه بوست" فإن مئات زجاجات سوائل التعقيم اختفت من المستشفيات في دوسبورغ.