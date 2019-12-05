أمطار على محافظة المندق بالباحة والمرور ينتشر ويحذر

دعا مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر

انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في عدد من المراكز، وكثفت تواجدها في مركز بالخزمر التابع لمحافظة المندق، والذي يشهد أمطارًا متوسطة في هذه اللحظات.

ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية.

وأغلقت الجهات ذات العلاقة عقبة "ذي منعا" احترازياً بسبب الأمطار ووجود سيول منقولة.