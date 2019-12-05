أمطار على محافظة المندق بالباحة والمرور ينتشر ويحذر
دعا مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر
انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في عدد من المراكز، وكثفت تواجدها في مركز بالخزمر التابع لمحافظة المندق، والذي يشهد أمطارًا متوسطة في هذه اللحظات.
ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية.
وأغلقت الجهات ذات العلاقة عقبة "ذي منعا" احترازياً بسبب الأمطار ووجود سيول منقولة.
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أمطار
أمطار على محافظة المندق بالباحة والمرور ينتشر ويحذر
أحمد العبدالله
سبق
2019-12-05
انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في عدد من المراكز، وكثفت تواجدها في مركز بالخزمر التابع لمحافظة المندق، والذي يشهد أمطارًا متوسطة في هذه اللحظات.
ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية.
وأغلقت الجهات ذات العلاقة عقبة "ذي منعا" احترازياً بسبب الأمطار ووجود سيول منقولة.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
06:37 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
09:30 PM
أمطار على محافظة المندق بالباحة والمرور ينتشر ويحذر
دعا مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر
انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في عدد من المراكز، وكثفت تواجدها في مركز بالخزمر التابع لمحافظة المندق، والذي يشهد أمطارًا متوسطة في هذه اللحظات.
ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية.
وأغلقت الجهات ذات العلاقة عقبة "ذي منعا" احترازياً بسبب الأمطار ووجود سيول منقولة.